Knežević je kazao da je pogriješio što je ranije sumnjao u Spajićevo „srpstvo“, uz ironičan osvrt na odnos premijera i poslanika PES-a prema jučerašnjoj sjednici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević uputio je ironično izvinjenje premijeru Milojku Spajiću, komentarišući odluku poslanika Pokreta Evropa sad (PES) da ne prisustvuju jučerašnjoj sjednici Skupštine Crne Gore, na kojoj je trebalo da bude razmatrana inicijativa za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

Knežević je kazao da je pogriješio što je ranije sumnjao u Spajićevo „srpstvo“, uz ironičan osvrt na odnos premijera i poslanika PES-a prema jučerašnjoj sjednici.

“Koristim priliku da se izvinim Spajiću što sam sumnjao u njegovo srpstvo. Juče je odbranio lik i djelo generala Ratka Mladića – ni da je rezervista Drinskog korpusa. Milojko nek je tvome PES-u hvala, što odbrani u Skupštini Ratka generala”, istakao je Knežević.

On je komentarisao i reakcije dijela opozicije na izjavu izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marjana Šareca.

“Najoštrije osuđujem napade dijela crnogorske opozicije na gospodina Šareca. On ima pravo da im zaprijeti, i da ih isfrska prutićem ako ne slušaju. Slovenci su vazda bili gospoda, još kad su nam prodali prvi primjerak “Gorenja””, zaključio je Knežević.