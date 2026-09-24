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"Duša me boli što sam je vodila po selima, ja koja živim u centru": Jovana žali što je ćerku upoznala s bivšim

"Duša me boli što sam je vodila po selima, ja koja živim u centru": Jovana žali što je ćerku upoznala s bivšim

Autor Jelena Sitarica
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Jovana Jeremić osvrnula se na sve koji su je izdali, a posebno žali što je ćerku upoznala sa ljudima koji su je povrijedili.

Jovana žali što je ćerku upoznala s bivšim Izvor: Printscreen/Pink

Jovana Jeremić prvi put je progovorila o izdaji ljudi iz okruženja, naročito u vrijeme kada joj je preminuo otac, i dok je prolazila kroz raskid sa Draganom Stankovićem. 

Podsjetite se kako je izgledala tokom ovog odnosa:

Voditeljka je poručila da izdaju ne prašta, kao i da će se, prije ili kasnije, osvetiti svima koji su je ponizili. 

Ipak, čini se da je najteže riječi ostavila za one koji su povređujući nju nehotice povrijedili i njenu ćerku. 

Kako je istakla, ćerka Lea ju je, iako je još uvijek mala, branila kao lavica. 

"Ona je gledala moje suze. Desila se i jedna neprijatna situacija, na rođendanu mojih prijatelja. Ona je vidjela neke stvari i burno je reagovala. Rekla mu je: 'Ti si demon, šta si uradio mojoj majci'".

"Moja ćerka je kroz taj odnos mnogo propatila i branila me je. Stajala je kao lavica ispred mene. Duša me boli što sam je vodila po selima... ja koja živim u centru grada, žena iz bogate kuće. Danas se pitam gdje mi je bila pamet. I ženama kažem, muškarce cenite po djelima, nemojte praviti lažne heroje.", poručila je ostro voditeljka. 

Pogledajte njene fotografije sa naslednicom:

(Blic.rs/MONDO)

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Jovana Jeremić ćerka

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