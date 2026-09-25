Zlatan Ibrahimović je u svom stilu pričao o tome kako mu je izgledao novi posao u kom je komentarisao fudbalska dešavanja, a nije bio na terenu.
Zlatan Ibrahimović našao se u posebnoj ulozi tokom nedavno završenog Svjetskog prvenstva u fudbalu. Bio je kao stručni konsultant i analizirao je dešavanja sa takmičenja, uz Tjerija Anrija u studiju. Sada je gostovao kod poznatog komičara Kevina Harta i tamo je odgovorio na pitanje u svom stilu.
Hart ga je pitao da li mu je najteža stvar u penziji bila to što je gledao Svjetsko prvenstvo kao gledalac i navijač, iz druge perspektive.
“I think the hardest part is that when I watch them, I could do better than them still... The easiest part is talking shit about them.”— Netflix Sports (@netflixsports)September 20, 2026
Zlatan shares the hardest part about watching the World Cup now that he’s retired
COLD AS BALLS premieres TODAY on Netflixpic.twitter.com/WTixmhV8NW
"Najteži dio je bio dok sam ih gledao i shvatio da i dalje mogu da uradim bolji posao od njih. To je najteži. Najlakše je bilo vrijeđati ih i napadati, to tako ide", nasmijao se Ibrahimović.
Vjeruje legendarni Ibra da bi i sa 44 godine radio bolji posao od pojedinih napadača koje je gledao tokom Mundijala.
Zlatan Ibrahimović: "Gledao sam Mundijal i shvatio da sam i sada bolji od njih"