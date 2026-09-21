Jovana Jeremić ponovo je govorila o svojim izborima, ističući da joj je bivši partner Dragan Stanković bio velika greška

Izvor: Pink / screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je uzdrmala javnost šokantnim priznanjima o svom privatnom životu tokom gostovanja u jednoj emisiji. Osim toga, dotakla se i odnosa sa bivšim partnerom Draganom Stankovićem.

Vidi opis "Ostavljena sam na podu da iskrvarim": Jovana Jeremić udarila na Dragana Stankovića, želi da mu se osveti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

"Nisam htjela da se poljubim sa Tigrom prvo veče i sutradan smo se poljubili. Izabrao me je kao i Voja, a koga sam ja izabrala, tu sam omašila. Meni Miloš toliko ispunjava dan, vodio me je na Kipar za rođendan", započela je Jovana Jeremić, aludirajući na svoju vezu sa bivšim dečkom, pa šokirala detaljima iz života:

"Ti moraš da znaš da sam ja ostavljena da iskrvarim do smrti, ja nisam ubijena, ja sam ranjena, kao takva sa jednom ranjenom nogom ostavljena na podu da iskrvarim bez poziva hitne pomoći. Izdaju ne praštam i svakome ću sve vratiti", govorila je Jovana u emisiji "Minsko polje".

Pogledaje fotografije Jovane i Miloša na jednom od posljednjih pojavljivanja:

"Koštala me je prošla veza, nadrljala sam"

Podsjetimo, Jovana Jeremić često privlači pažnju svojim izjavama, a nedavno je otvorila dušu kada je govorila o muško-ženskim odnosima, bivšim partnerima, ali i novom dečku bokseru Milošu Stojanoviću Tigru.

"Rekla sam da neću o privatnom životu, ali prvi put mi se skoro desilo da upoznam i sretnem neke muškarce koji su javne ličnosti prije mene. Znači sigurna sam tu da će moj izbor u budućnosti biti muškarac koji je ime i prezime bez Jovane Jeremić. Za njega zna cijela Srbija i bez Jovane Jeremić. To je za mene spas. Svi drugi ulaze u odnos iz koristi. E, ne može, toga više nema. Zato i neću da pričam o tome prije braka. Ponosna sam na sebe što su moji izbori disciplinovani, donosila sam teške odluke, ali porodica mi je na prvom mjestu. Ako vidite da muškarac za godinu dana ne pravi prave poteze, nemojte da gubite vrijeme. Godinu dana je sasvim dovoljan period da se ljudi procijene. Ja sam mlada bila u braku, imam dijete, treniram, da nisam voditeljka radila bih u vojsci ili bih bila sportista, nema gubljenja vremena. Date jedan rok i isiječete, to je tako", pričala je Jovana, pa nastavila:

"Pravi muškarac neće dozvoliti da padnete u ruke drugom. Do braka i trudnoće neću izgovoriti s kim sam. Mnogo me je koštala prošla veza, nadrljala sam u svakom smislu. Svi su bili sateliti, jer nijedan nije imao tu jačinu da možda ovog novog. Moj drugi suprug će biti ličnost sam za sebe, a ne dečko Jovane Jeremić, jer mnogima je to jedina funkcija u životu. Pored sebe želim muškarca koji je uspješan kao ja, sigurno se ne bih udala za slepca. Ja volim da mirišem na Dior i da nosim dijamante. Ja sam sve sebi obezbijedila, rolks, stan, auto, moj novi muškarac će dobiti novu listu želja", zaključila je Jovana.

Pogledajte kakav su par bili Jovana i Dragan: