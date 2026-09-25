Policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsila dvIJe osobe osumnjičene da su u iznajmljenom stanu u Obrenovcu držale oko 50 kilograma kanabisa namijenjenog prodaji.

Izvor: MUP Srbije

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila D. K. (32) i osobu označenu inicijalom Lj. (30), zbog sumnje da su u iznajmljenom stanu u Obrenovcu neovlašćeno držali oko 50 kilograma kanabisa namenjenog prodaji.

Na teret im se stavlja krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.