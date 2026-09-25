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Uhapšena glumica Suzan Sarandon: Bila u centru skandala zbog vrijeđanja Đokovića, sad je priveli na protestima

Uhapšena glumica Suzan Sarandon: Bila u centru skandala zbog vrijeđanja Đokovića, sad je priveli na protestima

Autor Marina Cvetković
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Isplivali su snimci hapšenja holivudske zvezde Suzan Sarandon.

Uhapšena glumica Suzan Sarandon Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Holivudske zvijezde, glumice Suzan Sarandon (79) i Hana Ajnbinder, privedene su u Njujorku tokom protesta uoči obraćanja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Njih dvije bile su među učesnicima demonstracija organizovanih u blizini sjedišta UN-a, na kojima su demonstranti blokirali saobraćaj i pozivali na prekid američke vojne podrške Izraelu.

Privedeno oko 100 ljudi

Prema izvještajima, policija je tokom intervencije privela oko 100 ljudi, dok organizatori navode da je na protestu bilo oko 250 učesnika.

Sarandon je zabilježena na snimcima u trenutku dok je policijski službenici odvode sa protesta, dok je i Ajnbinder, poznata po ulozi u seriji "Hacks", odvedena sa mesta demonstracija. U trenutku objavljivanja prvih izvještaja nije bilo potvrđeno koje će tačno prekršajne ili krivične prijave, ukoliko ih bude, biti podignute protiv privedenih, prenosi cdm.

Pogledajte još snimaka koji kruže mrežama: 

Ajnbinder je i ranije javno govorila o angažmanu u vezi sa ratom u Gazi.

Uoči protesta poručila je da želi da učestvuje "kao Jevrejka, Amerikanka i ljudsko biće".

Sarandon je takođe godinama javno kritikovala izraelsku politiku, a takođe je privođena i prije tri godine, a sve o tome i vrijeđanju Novaka Đokovića pročitajte u tekstu:

Protest je organizovala grupa Jewish Voice for Peace, a među okupljenima su bili i drugi poznati glumci i javne ličnosti, uključujući Sintiju Nikson i komičara Kejleba Hirona.

Još slika Suzan Sarandon pronađite u galeriji:

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Suzan Sarandon hapšenje

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