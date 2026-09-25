Poruke su razmjenjivane nakon otmice Mila Radulovića Kapetana, jednog od vođa škaljarskog klana

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Gotovo dvije i po godine prije ubistva Ranka Radoševića na benzinskoj pumpi „Knez petrol“ u beogradskom naselju Rušanj, Radoje Zvicer i njegovi saradnici raspolagali su informacijama o njegovom kretanju i mjestima na kojima je često boravio. U komunikaciji iz oktobra 2020. godine razgovarali su i o tome da bi Radoševića mogla napasti „jaka ekipa“.

Poruke su razmjenjivane nakon otmice Mila Radulovića Kapetana, jednog od vođa škaljarskog klana. Pripadnici kavačkog klana tada su, preko Radulovićevog telefona i njegovog Skaj naloga, pokušavali da pošalju lažne informacije njegovim saradnicima i izazovu sukob unutar suparničke kriminalne grupe, prenose Vijesti.

Jedna od glavnih meta bio je Radomir Boban Baćović. Plan je, prema sadržaju komunikacije, bio da se škaljarci ubijede da ih Baćović izdaje i da je povezan sa likvidacijama njihovih ljudi.

U okviru tog plana, Zvicer je tražio od Radulovića da škaljarcima šalje poruke i o Radoševiću, Baćovićevom kumu i bliskom saradniku.

„Možemo li mu dovatit’ onoga kuma Radoševića (Ranka). On sve radi za njega. Prošle ili pretprošle godine je bio u Nikšić, gledao se sa kavčanima. I rekli su mi da je dobro sa Elezom (Darkom), da je samo fora da su loše, to da znate. Moramo se dobro pazit Eleza“, navodi se u Zvicerovoj glasovnoj poruci od 20. oktobra 2020. godine.

Zvicer je potom poručio da Radulović već narednog dana treba da „upire“ na Radoševića, uz objašnjenje: „To je kum ovome“.

Iz komunikacije, međutim, proizlazi da je Radošević za pripadnike kavačkog klana bio i potencijalna meta, a ne samo osoba koju su željeli da predstave kao Baćovićevog saradnika, pišu Vijesti.

„Ajmo da radimo Radoševića, on mu sve radi živo - od zgrada, kamate, gudre... sve, sve, sve. Čovjek od povjerenja“, pisao je Zvicer.

U istoj komunikaciji navodi se i da su raspolagali informacijama o njegovom kretanju.

„Imamo da je na Knez pumpu stalno, da kod Arene neki kafić drži“, napisao je Zvicer.

Ipak, insistirao je da Baćović ostane primarni cilj, dok bi se Radoševićem bavila druga grupa.

„Samo molim vas da ne odstupamo od Bobana. Boban nam je glavni cilj. Radoševića da uzme jaka ekipa da radi pa neka radi... A mi moramo svi na Bobana.“

U porukama se pominje i mogućnost da neko od pripadnika grupe od Radoševića kupi blindirani automobil, uz procjenu da bi ga možda upravo on dovezao. Da su pratili i način na koji se Radošević štitio ukazuje i poruka jednog od učesnika grupnog četa od 21. oktobra 2020. godine:

„Pa Radošević se dobro pazi blindu vozi i pazi se dobro“.

Oko dvije i po godine nakon te komunikacije, 9. marta 2023. godine, Radošević je ubijen na benzinskoj pumpi „Knez petrol“ u Rušnju.

Prema optužnici beogradskog tužilaštva, Radošević je na pumpu došao zbog dogovora o prodaji automobila. Za njegovo ubistvo optužene su četiri osobe, ali optužnicom nije označen organizator ili nalogodavac likvidacije, niti je utvrđen motiv zbog kojeg je ubijen.

Za ubistvo su optuženi Stefan Zlatanović, Luka Vučetić, Marko Pjanović i Azra Šabanović.

Tužilaštvo Zlatanovića i Vučetića tereti za neposredno učešće u ubistvu. Prema optužnici, Zlatanović je ušao za Radoševićem u lokal i pucao u njega. Pjanović i Šabanović terete se za pomaganje u teškom ubistvu, između ostalog kroz obezbjeđivanje i prevoz automobila koji je, prema navodima optužnice, korišćen u pripremi zločina.

Pjanović se tereti i da je Radoševića, pod izgovorom kupovine automobila, namamio na mjesto na kojem je ubijen.

Zlatanović je priznao da je pucao u Radoševića, dok Pjanović i Šabanović negiraju da su učestvovali u njegovom ubistvu.

Radošević, poznat po nadimku Ranko Eskobar, u policijskom dokumentu SOCTA – Procjena opasnosti od organizovanog kriminala naveden je kao član kriminalne organizacije Nikšićanina Radomira Bobana Baćovića. Srpski mediji ranije su ga dovodili u vezu i sa bežanijskim klanom, prenose Vijesti.

Njegov automobil, koji se vodio na Nikšićanina, početkom 2021. godine pronađen je u voznom parku nakon hapšenja grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji su optuženi za više ubistava.

Radoševićevo ime u javnosti se pominjalo još od 2006. godine, kada je sa tadašnjim vođom bežanijskog klana Goranom Mijatovićem uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u iznudi advokata Branimira Gugla. Mijatović je kasnije ubijen.

U januaru 2014. godine beogradska policija pretresla je njegovu kuću u Barajevu u okviru akcije „Grom“. Tada je kod Radoševića zatečen Rajko Baćović Džeger, brat Radomira Bobana Baćovića.

Njegovo ime pominjalo se i tokom suđenja pljevaljskom narko-bosu Darku Šariću. Tokom suočavanja sa svjedokom saradnikom Nebojšom Joksovićem, Šarić je izjavio da „Joksović laže kako bi zaštitio Ranka Eskobara iz Nikšića“.

Komunikacija o Radoševiću odvijala se nakon otmice Mila Radulovića Kapetana, koji je 14. oktobra 2020. godine namamljen u zamku u Stanjevića rupi kod Spuža.

Sa njim su tada bili Damir Hodžić i njegov zet Adis Spahić. Hodžić i Spahić su ubijeni odmah, dok je Radulović, prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva, više od dva mjeseca bio zatočen.

Prema tužilačkim spisima, pripadnici kavačkog klana su ga mučili i od njega pokušavali da dođu do informacija o pripadnicima škaljarskog klana. Istovremeno su, kako se navodi, od njegove porodice pokušavali da iznude novac.

Dok je Radulović bio u zatočeništvu, njegovi kriptovani telefon i Skaj nalog korišćeni su za komunikaciju sa pripadnicima škaljarskog klana i pokušaje da pojedini od njih budu namamljeni u zamke.

Prema navodima SDT-a, Zvicer je u tom periodu planirao i da dodatno produbi sukob između kriminalne grupe okupljene oko Jovana Vukotića i ljudi bliskih Bobanu Baćoviću, očekujući da bi međusobni sukobi oslabili suparničke grupe.

Radulović je, prema tužilačkim spisima, ubijen 21. decembra 2020. godine. Navodi se da je zadavljen električnim produžnim kablom, nakon čega je njegovo tijelo odvezeno na Lovćen i spaljeno na lomači napravljenoj od automobilskih guma i ćumura, kako bi se uništili tragovi.

Za ubistva Radulovića, Hodžića i Spahića Specijalno državno tužilaštvo optužilo je 31 pripadnika kavačkog klana.