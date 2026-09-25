3 "cosy" ženske jesenje serije kada vam se samo bleji u krevetu: "Limunadice" kad vam treba da se osetite dobro

Ukoliko ovog vikenda ne planirate mrdanje i razne aktivnosti, super je da se prepustite ovim toplim naslovima koji samo čekaju da ih bindžujete uz šolju čaja i miris cimeta.

Izvor: printscreen/youtube/Hulu

Hteli mi to ili ne, leto je definitivno gotovo, no, sledi ona, mnogima omiljena "cosy" sezona - cimet rolnice, čaj, dok napolju pada kiša, a mi u stanu, u toplom, u omiljenoj pidžami.

Zato smo izdvojili i tri serije koje su idealne za jesenje "bidžovanje". Iako smo u naslovu naglasili ono "ženske", realno gledano, ovi naslovi su za svakoga ko želi da se oseća dobro, jer će vam izmamiti osmeh, a mešali smo komediju i misteriju, te nema sumnje da će se za svakog naći po nešto.

1. Only Murders in the Building

Ocene: 8.1/10 IMDb | 97% Rotten Tomatoes

Uloge: Stiv Martin, Martin Šort, Selena Gomez, Majkl Siril Krejton, Meril Strip

Pogledajte trejler:

Only murders in the building Izvor: YouTube

O čemu se radi u seriji?

Kada se u luksuznoj njujorškoj zgradi Arkonija dogodi sumnjivo ubistvo, troje komšija opčinjenih true-crime podkastima odlučuje da pokrene sopstvenu istragu i o tome snima emisiju. Dok slažu tragove i otkrivaju komšijske tajne, shvataju da se ubica možda nalazi tik pored njih.

Zašto će vam se dopasti?

Ako volite da ušuškane pod ćebetom rešavate zagonetke uz šolju kafe, ova serija donosi savršen miks jesenje estetike, topao humor i estetiku starog Menhetna bez ikakvog stresa i mračnih scena.

2. Gilmore Girls

Ocene: 7.8/10 IMDb | 87% Rotten Tomatoes

Uloge: Loren Grejem, Aleksis Bledel, Skot Paterson, Keli Bišop, Edvard Herman, Melisa Mekarti

Pogledajte trejler:

Gilmore Girls: A Year in the Life | Main Trailer [HD] | Netflix Izvor: YouTube

O čemu se radi u seriji?

Priča prati samohranu majku Lorelaj i njenu ćerku Rori u idiličnom, uvrnutom gradiću Stars Holu. Kroz brze dijaloge i litraže kafe, serija prikazuje njihove ljubavne uspone i padove, prijateljstva i složene odnose sa Lorelajinim bogatim roditeljima.

Serija će vam dati onaj osećaj topline i sigurnosti kroz bajkoviti mali grad, brze i pametne dijaloge, kao i nezaboravan odnos majke i ćerke uz koji se uvek lako opustiti.

Zašto će vam se dopasti?

Ovo je bukvalno "mentalni zagrljaj" u formi serije - gradić u kom svi žive kao jedna velika uvrnuta porodica, bezobrazno brzi dijalozi i priča u kojoj su najvažnije stvari na svetu prva kafa u danu i jesenje lišće na ulicama.

3. Survival of the Thickest

Ocene: 7.6/10 IMDb | 85% Rotten Tomatoes

Uloge: Mišel Bute, Tone Bel, Taša Smit, Anisa Feliks, Tejlor Sele

Pogledajte trejler:

Survival of the thickest trejler Izvor: YouTube

O čemu se radi u seriji?

Nakon teškog raskida, plus-sajz stilistkinja Mejvis Buomont primorana je da gradi život iz početka u Njujorku. Sa trideset devet godina bori se sa novim poslom, stanom i ljubavnim životom, odlučna da uspe pod sopstvenim uslovima uz podršku prijatelja.

Zašto će vam se dopasti?

Ova serija osvojiće vas ogromnom dozom humora, pozitivnom energijom i zaraznim samopouzdanjem glavne junakinje, kao i iskrenim prikazom modernog prijateljstva.