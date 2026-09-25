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Pukla tikva još prije godinu dana: Ana Bekuta iskreno o odnosu sa Cecom, evo zašto ju je otpratila sa Instagrama

Pukla tikva još prije godinu dana: Ana Bekuta iskreno o odnosu sa Cecom, evo zašto ju je otpratila sa Instagrama

Autor Jovana Milićević
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Iako je Ana Bekuta napustila mjesto žirija u "Zvezdama Granda", direktor Goran Šljivić joj još uvijek šalje analitiku gledanosti muzičkog takmičenja.

Pukla tikva još prije godinu dana: Ana Bekuta iskreno o odnosu sa Cecom, evo zašto ju je otpratila s Izvor: YouTube/screenshot/Grand Online

Ana Bekuta sinoć pred nastup u jednom beogradskom restoranu progovorila je o Grandu. Tom prilikom otkrila je sa kim je od članova žirija u kontaktu, ali i priznala sve o odnosu sa Svetlanom Cecom Ražnatović o kojem se pisalo.

Na početku je istakla da joj odmor jako prija i da je "Zvezde Granda" napustila jer je bila nesrećna, a potom i ispričala kako sada izgledaju njeni dani kada ne ide na snimanja.

"Veliko rasterećenje sam osjetila, uživam u svakom trenutku, to sam željela pre 40 godina, a tek sada se to ostvaruje. Jako je bilo naporno snimati danima. Poslednjih godina sam se baš umorila i došlo je do zamora, nisam sa radošću odlazila na ta snimanja, jednog jutra sam se pitala zašto ja to sebi radim. Zamaralo me je, smaralo me je tri dana zaredom. Nije mi prijalo, ne znam šta je Snežanu šokiralo", rekla je Ana, pa otkrila zbog čega je Cecu otpratila sa Instagrama:

"Ja sam nju otpratila prošle godine, zbog jedne situacije na snimanju sam stavila tačku na praćenje sa njom. I dalje smo u dobrim odnosima, bez obzira na društvene mreže. Ne znam kada je ona mene otpratila, to nisam provjeravala."

"Nisam više u grupi"

Ana je otkrila i da li se čuje sa kolegama koje su ostale u žiriju:

"Večeras sam zvala Šljivića da pitam kako ide, da li je zadovoljan. Prezadovoljan je, pošto nisam član grupe "Zvezde Granda" rekao je da će mi poslati rejtinge".

Na pitanje da li se nekada umori od pjevanja kao što se umorila od žiriranja, rekla je:

"Još uvijek ne, kada se umorim od pjevanja, to će biti kraj moje karijere. Svaki nastup mi daje novu energiju i novu snagu."

(Blic/MONDO)

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Tagovi

Svetlana Ceca Ražnatović ana bekuta instagram

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