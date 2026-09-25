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Mirjana Božović bez zadrške o kolegnici: Nervira me ali bih popila kafu sa njom (Video)

Mirjana Božović bez zadrške o kolegnici: Nervira me ali bih popila kafu sa njom (Video)

Autor Anja Bajčetić
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Novi muzički korak donio je Mirjani i brojne reakcije publike, a povodom prvijenca razgovarali smo sa njom o pjesmi, spotu i saradnji koja je rezultirala nesvakidašnjim spojem Tahitija i Crne Gore.

DSC09603.JPG Izvor: mondo/Teodora Orlandić i Anja Bajčetić

Mirjana je pred našom kamerom govorila o novom poglavlju u svojoj karijeri i pjesmi kojom se prvi put predstavila publici. Otkrila nam je koliko su je iznenadile prve reakcije, šta joj je bilo najvažnije tokom rada na pjesmi i kakav je osjećaj kada nešto što je dugo pripremala konačno ugleda svjetlost dana.

Sa nama je podijelila i djelić svoje energije i ličnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mirjana Božović
Izvor: mondo/Teodora Orlandić i Anja Bajčetić

Tagovi

mirjana božović pjevačica nova pjesma MONDO tema

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