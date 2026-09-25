Finansijski konglomerat je velika poslovna grupa koja pod zajedničkom kontrolom objedinjuje različite finansijske kompanije. U njenom sastavu mogu biti banka, osiguravajuće društvo, investiciona kompanija, kao i firme koje pružaju kreditne ili platne usluge.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o finansijskim konglomeratima, kojim se, između ostalog, značajno povećavaju pragovi za utvrđivanje finansijskih konglomerata i dodatni nadzor. Izmjene su dio procesa potpunog usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i, kako se navodi u obrazloženju, predstavljaju preduslov za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 9 – Finansijske usluge.

Finansijski konglomerat je velika poslovna grupa koja pod zajedničkom kontrolom objedinjuje različite finansijske kompanije. U njenom sastavu mogu biti banka, osiguravajuće društvo, investiciona kompanija, kao i firme koje pružaju kreditne ili platne usluge.

Na taj način jedna grupacija posluje u više djelova finansijskog sektora i klijentima nudi različite usluge kroz povezane kompanije.

Zbog svoje veličine i međusobne povezanosti, finansijski konglomerati imaju značajnu ulogu na tržištu i podliježu posebnom nadzoru finansijskih regulatora.

Vlada je utvrdila Predlog zakona i uputila ga Skupštini Crne Gore u dalju proceduru.

Najnznačajnija izmjena odnosi se na prag bilansne sume najmanjeg finansijskog sektora u grupi. Umjesto dosadašnjih 100 miliona eura, predlaže se prag od šest milijardi eura. Prag za dodatni nadzor finansijskog konglomerata povećava se sa 80 miliona na pet milijardi eura, prenosi "Cdm".

Iz Ministarstva finansija objašnjavaju da je riječ o usklađivanju sa Direktivom EU 2002/87/EZ o dodatnoj superviziji kreditnih institucija, osiguravajućih društava i investicionih društava u finansijskom konglomeratu.

„Predloženim izmjenama i dopunama Zakona vrši se konačno i potpuno usklađivanje sa Direktivom (EU) 2002/87/EZ“, navodi se u obrazloženju Predloga zakona.

Preciznije se uređuje položaj društava za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima. Ona će se uključivati u sektor kojem pripadaju, a ukoliko ne pripadaju isključivo jednom sektoru, biće uključena u najmanji finansijski sektor.

U obrazloženju se ističe da se time sprečavaju nedoumice u superviziji i obezbjeđuje adekvatna raspodjela nadležnosti.

Predložene su i izmjene u dijelu nadležnosti regulatornih institucija. Investiciona društva se premještaju u odredbu kojom se preciznije definiše nadležnost Komisije za tržište kapitala, kako bi taj regulator donosio podzakonske akte za subjekte koji su u njegovoj direktnoj nadležnosti.

Cilj je, kako se navodi u dokumentu, izbjegavanje preklapanja nadležnosti i postizanje pune pravne sigurnosti.

U analizi uticaja propisa navodi se da u Crnoj Gori trenutno nije prepoznata grupa pravnih lica koja ispunjava zakonske uslove za finansijski konglomerat.

„Treba imati u vidu činjenicu da trenutno u Crnoj Gori nije prepoznato postojanje grupe pravnih lica koja bi ispunjavala uslove propisane za finansijski konglomerat“, piše u dokumentu.

Vlada očekuje da izmjene neće proizvesti dodatne troškove za građane i privredu, uključujući mala i srednja preduzeća.

„Usvajanjem ovih izmjena Zakona neće prouzrokovati troškove za građane i privredu, uključujući i mala i srednja preduzeća, a biće više u fokusu rizični i sistemski važni subjekti“, ističe se u analizi uticaja.

Za sprovođenje zakona nijesu potrebna finansijska sredstva iz državnog budžeta.

Predlog zakona predstavlja završno usklađivanje sa Direktivom EU 2002/87/EZ, a izmjene se odnose na pragove za utvrđivanje značajnih aktivnosti pojedinih sektora, izuzetke pri utvrđivanju finansijskog konglomerata i prag za dodatnu superviziju.

Ministarstvo evropskih poslova je dalo saglasnost na navode iz obrasca usklađenosti Predloga zakona sa pravnom tekovinom EU.

U obrazloženju se naglašava i da bi zadržavanje postojećeg zakonskog rješenja značilo nastavak nepotpune usklađenosti sa Direktivom EU, dok se usvajanjem izmjena obezbjeđuje puna usklađenost sa evropskom regulativom i doprinosi zatvaranju relevantnog pregovaračkog poglavlja.

Nadzor nad primjenom izmjena trebalo bi da sprovode Centralna banka Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja i Komisija za tržište kapitala.