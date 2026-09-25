Angelovski je zahtjev za ubrzanje postupka, odnosno kontrolni zahtjev, podnio 23. septembra vršiteljki dužnosti predsjednice Apelacionog suda Danijeli Vukčević.

Izvor: Facebook/printcsreen

Peruničić je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen na pet godina zatvora u predmetu koji se odnosi na nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020. Pavićević je osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora, piše "Rtcg".

Angelovski je zahtjev za ubrzanje postupka, odnosno kontrolni zahtjev, podnio 23. septembra vršiteljki dužnosti predsjednice Apelacionog suda Danijeli Vukčević.

U zahtjevu podsjeća da je 18. maja ove godine pred Specijalnim odjeljenjem Višeg suda u Podgorici objavljena prvostepena presuda kojom su Peruničić i Pavićević oglašeni krivim za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Protiv presude su izjavljene žalbe, o kojima treba da odluči Apelacioni sud.

„Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, njegov značaj za oštećene i potrebu pravosnažnog okončanja bez daljeg odlaganja, postoje opravdani razlozi da se predmet uzme u prioritetan rad, jer složenost predmeta sama po sebi ne može opravdati svako dalje odlaganje“, naveo je Angelovski.

On se pozvao na Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, ukazujući da se prilikom ocjene razumnosti trajanja postupka cijene ukupno trajanje procesa, postupanje suda, ponašanje podnosioca zahtjeva i značaj predmeta za oštećene.

Angelovski je zatražio da Apelacioni sud, nakon pribavljanja izvještaja postupajućeg sudije, usvoji kontrolni zahtjev i odredi rok za preduzimanje procesnih radnji i odlučivanje o žalbama.

„Predlažemo da odredite primjeren rok za preduzimanje procesnih radnji i donošenje odluke po podnijetim žalbama i naložite prioritetno rješavanje predmeta“, navodi se u zahtjevu.

Advokat oštećenih ocijenio je da predmet ima poseban značaj za Crnu Goru.

„Radi se o i te kako važnom slučaju za Crnu Goru koji ima sve elemente američke afere ‘Watergate’“, zaključio je Angelovski.