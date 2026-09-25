Beranac je sinoć izazvao saobraćajnu nezgodu, dok je vozio pijan sa 2,46 promila alkohola u krvi.
Beranac V.Đ. (31) kažnjen je sa 150 eura i 20 dana zatvora zbog izazivanja saobraćajne nezgode pod dejstvom alkohola, saopštila je policija na mreži X.
Kako su naveli iz policije, 23. septembra oko 23.15, na magistralnom putu Cetinje-Budva, u mjestu Lapčići, došlo je do saobraćajne nezgode.
“Nezgodu je izazvao V.Đ. iz Berana, kod kojeg je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo alkohola u koncentraciji od 2,46 promila”, dodali su.
Odlukom suda on je kažnjen je sa 150 eura i 20 dana zatvora.
Dana 23.09. oko 23.15, na magistralnom putu ️ CT-BD, u mjestu Lapčići, došlo je do SN.Nezgodu je izazvao V.Đ. (31) iz #BA, kod kojeg je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo alkohola u koncentraciji od 2,46 g/kg.⚖️ Odlukom suda, kažnjen je sa 150 € i 20 dana zatvora.— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)September 25, 2026