Beranac je sinoć izazvao saobraćajnu nezgodu, dok je vozio pijan sa 2,46 promila alkohola u krvi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Beranac V.Đ. (31) kažnjen je sa 150 eura i 20 dana zatvora zbog izazivanja saobraćajne nezgode pod dejstvom alkohola, saopštila je policija na mreži X.

Kako su naveli iz policije, 23. septembra oko 23.15, na magistralnom putu Cetinje-Budva, u mjestu Lapčići, došlo je do saobraćajne nezgode.

“Nezgodu je izazvao V.Đ. iz Berana, kod kojeg je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo alkohola u koncentraciji od 2,46 promila”, dodali su.

Odlukom suda on je kažnjen je sa 150 eura i 20 dana zatvora.