Majka iz američke države Misuri Maraja Tomas (28) osuđena je na 13 godina zatvora jer je usmrtila svoju jednomjesečnu ćerku tako što ju je "slučajno" stavila u rernu.

Izvor: Policija

Majka iz američke države Misuri osuđena je na 13 godina zatvora zbog smrti svoje jednomjesečne ćerke, koju je stavila u rernu u februaru 2024. godine.

Ona je tada rekla policiji i članovima porodice da je namjeravala da bebu stavi u krevetac da spava, ali je, kako je tvrdila, "slučajno stavila u rernu".

Maraja Tomas (28) izjasnila se krivom u utorak na sudu okruga Džekson za ugrožavanje djeteta prvog stepena koje je rezultiralo smrću. Osuđena je na 13 godina zatvora, u šta joj se uračunava vrijeme koje je već odslužila. Neće imati pravo na uslovni otpust kao deo kazne.

"Mislila sam da sam je stavila u krevetac"

Incident se dogodio 9. februara 2024. godine u Kanzas Sitiju. Policija je pozvana u jednu kuću ubrzo posle 13 časova zbog prijave da beba ne diše. Policajci su pronašli jednomjesečnu djevojčicu sa teškim opekotinama, a vatrogasci su je na licu mjesta proglasili mrtvom.

"Mislila sam da sam je stavila u krevetac, a slučajno sam je stavila u rernu", rekla je ona članu porodice, prenosi Index.

Drugi član porodice je rekao policiji da ga je Tomasova pozvala oko 13 časova, potpuno van sebe, rekavši da je stavila bebu u rernu umjesto u krevetac.

Policijski istražitelji su pronašli djevojčicu sa opekotinama na više djelova tijela u kući. Nosila je jednodjelni bebi kostim preko pelene, a policija je saopštila da se dio kostima izgleda istopio na pelenu. Ćebe sa teškim tragovima opekotina pronađeno je i u dnevnoj sobi.

Kancelarija okružnog tužioca okruga Džekson je potom optužila Tomasovu za ugrožavanje dobrobiti djeteta što je rezultiralo smrću.

Tadašnja tužiteljka Džin Piters Bejker nazvala je slučaj "strašnom tragedijom" i rekla da će pravosudni sistem morati da reaguje na okolnosti smrti djeteta.

Takođe je bila optužena za ubistvo

Tužioci su kasnije optužili Tomasovu za ubistvo prvog stepena. Međutim, ta optužba je sada odbačena kao dio sporazuma o priznanju krivice u kojem se ona izjasnila krivom za ugrožavanje dobrobiti djeteta što je rezultiralo smrću.

Sudija Sara Kasl je utvrdila da je priznanje Tomasove bilo dobrovoljno i da je razumela optužbe i posledice svog priznanja. Osuđena je na 13 godina zatvora u zatvorskom sistemu Misurija.

Slučaj je privukao veliku pažnju u SAD još 2024. godine. Asošijeted pres je tada izvijestio, pozivajući se na policijske i sudske dokumente, da početni dokumenti nisu objasnili kako je majka mogla da pomiješa rernu sa krevetom.