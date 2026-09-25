Državljani Rusije i Izraela uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivična djela krijumčarenje i pranje novca.

Izvor: Uprava policije

GPS tracker sa mikrofonom, profesionalni detektor radio-signala, nadzorne kamere i opremu za video-nadzor, računarske komponente, memorijske uređaje, kablove i drugu elektroniku oduzeli su službenici crnogorskog sektora bezbjednosti od državljana Rusije i Izraela Aleksandra Mihailoviča Krugljanskog (31) i Aleksandere Krugljanske (42), koji su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivična djela krijumčarenje i pranje novca, pišu "Vijesti".

Oni su slobode lišeni prekjuče oko 17 sati, na tivatskom Aerodromu, dok su pokušavali da se sa 19 kofera i torbi ukrcaju na let za Tel Aviv.

Prema nezvaničnim informacijama lista, u više od polovine njihovog prtljaga nalazila se oprema zbog koje su nadležni posumnjali da bi mogla služiti za praćenje, nadzor, špijuniranje i otkrivanje uređaja za prisluškivanje.

Među predmetima koje su se identifikovale na fotografijama zaplijenjene opreme nalazi se GPS tracker sa mikrofonom, kao i BugHunter Professional BH-04, profesionalni uređaj namijenjen otkrivanju radio-predajnika, uključujući skrivene bežične mikrofone, kamere i druge uređaje koji emituju radio-signal.

Na fotografijama se vide i nadzorne kamere, oprema za video-nadzor, računarske komponente, memorijski uređaji, kablovi i druga elektronika.

Osim navodno špijunske opreme, spakovane u koferima i torbama, policija je od njih oduzela 26.210 eura i 1.150 izraelskih šekela, kao i određene ljekove...

Dvoje Krugljanskih imalo je turističku vizu i da u proteklom periodu su više puta ulazili u Crnu Goru i ovdje boravili.

Zvanično, međutim, saopšteno je da ih sumnjiče zbog krijumčarenja i pranja novca, te da su, nakon sprovođenja policijskih mjera i radnji, njih dvoje lišeni slobode po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

“Službenici Stanice granične policije II Tivat su... 23. 9. 2026. godine, na Graničnom prelazu ‘Aerodrom Tivat’, u saradnji sa službenicima Uprave carina, izvršili kontrolu A. K. i A. K., a koji su sa sobom imali 19 kofera u odvojenom prtljagu. Policijski i carinski službenici su, izvršenom detaljnom kontrolom, kod navedenih lica, u odvojenom prtljagu pronašli novac u iznosu od 26.210 eura i 1.150 izraelskih šekela, kao i veću količinu neprijavljene elektronske opreme (IT) i ljekova. Od lica su privremeno oduzete navedene stvari i predmeti. Takođe je oduzeto više sredstava komunikacije koja su ova dva lica koristila, a koja će biti predmet pretresa”, kazali su iz UP.

Istakli su da je o događaju upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji se izjasnio da se u radnjama dvoje državljana Rusije stiču bitni elementi krivičnih djela krijumčarenje i pranje novca:

“Te naložio da se lica liše slobode zbog sumnje da su izvršila navedena krivična djela. Lica lišena slobode, A. K. i A. K., će uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku, biti privedena nadležnom državnom tužiocu”, kazali su iz UP.

Iz te institucije poručili su da njihovi službenici, u koordinaciji sa nadležnim tužiocem i bliskoj saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost (ANB) i drugim subjektima iz sistema bezbjednosti i međunarodne obavještajne zajednice, preduzimaju konkretne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za gore osumnjičena lica, prenose "Vijesti".

“Uprava policije nastavlja odlučne aktivnosti na identifikaciji svih bezbjednosnih izazova i prijetnji, u cilju neutralisanja djelovanja kriminalnih i interesnih struktura”, poručili su iz UP.