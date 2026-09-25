Tokom posjete SAD, Si Đinping se nasmijao na šalu Donalda Trampa o autopenu, što je iznenadilo mnoge zbog njegovog uobičajenog ozbiljnog stava.

Izvor: @MargoMartin47/X

Kineskog predsjednika Si Đinpinga, poznatog po ozbiljnom i uzdržanom držanju u javnosti, nasmijala je šala američkog predsjednika Donalda Trampa. Tokom obilaska Bijele kuće, Tramp mu je pokazao uokvireni "autopen", uređaj za automatsko potpisivanje, koji stoji na mjestu gdje bi trebalo da bude portret bivšeg predsjednika Džoa Bajdena.

Snimak tog trenutka izazvao je veliku pažnju jer prikazuje Sija u neuobičajeno opuštenom izdanju tokom njegove prve državne posjete Sjedinjenim Državama u više od decenije.

Video koji je Bijela kuća objavila na društvenim mrežama prikazuje Trampa kako vodi Sija kroz kolonadu Bijele kuće. Zaustavili su se kod dela koji Tramp naziva "Predsjednička staza slavnih", gdje su izloženi portreti i ploče u čast američkih predsjednika.

"Ovo je autopen... to je Bajden", rekao je Tramp i pokazao na sliku. Si se na to glasno nasmijao, a pridružili su mu se i ostali članovi delegacije.

Iako se na snimku ne razumiju sve Trampove riječi, jasno je da se sarkastično osvrnuo na Bajdenovo korišćenje autopena. Tramp je i ranije često kritikovao svog prethodnika zbog te prakse.

Ova opuštena scena u oštrom je kontrastu sa Sijevim uobičajeno ozbiljnim nastupom tokom posjete. Posjeta se inače odvila u kontekstu zategnutih odnosa zbog tehnologije i trgovine rijetkim metalima.

.@POTUSshows President Xi the Biden Autopen photo pic.twitter.com/L0PbjQe2Aj — Margo Martin (@MargoMartin47)September 24, 2026

Na ceremoniji dočeka u srijedu, Si gotovo da nije reagovao kada je vojni avion uz glasnu buku preletio iznad njih za vrijeme izvođenja američke himne. Tramp, koji je stajao pored njega, trgnuo se na zvuk i kratko napravio grimasu.

Nakon što se Si nasmijao šali o autopenu, Tramp ga je prijateljski potapšao po ramenu i nastavili su sa obilaskom.

Tramp je poznat po naglašenim gestovima i fizičkom kontaktu sa drugim svjetskim liderima. Ipak, kineski predsjednik je tokom njihovih ranijih susreta uglavnom zadržavao strogo formalan stav.

Tokom Trampove posjete Kini u maju, Si mu nije dozvolio karakterističan snažan stisak ruke kojim Tramp nastoji da privuče sagovornika, već je ostao čvrsto na mjestu.

Trump winces during loud military flyover as Xi shows no reactionpic.twitter.com/NbO2IG8BEC — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins)September 23, 2026

Podsjetimo, Si je izjavio da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i Sjednjenih Američkih Država održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posjete Bijeloj kući i da su postigli novi dogovor, koji je ocijenio kao dobru vijest za globalnu ekonomiju.

"Nikada nisam čuo Sija da se tako iskreno smije"

Snimak od četvrtka brzo se proširio društvenim mrežama. "Nikada nisam čuo Sija da se tako iskreno smije sa Trampom na račun Bajdenovog portreta sa autopenom", jedan je od komentara. "Upečatljiv trenutak", napisao je drugi korisnik.

Slika autopena nalazi se na mestu portreta Džoa Bajdena u Trampovoj "Predsjedničkoj stazi slavnih" od septembra 2025. godine.

Tramp redovno kritikuje svog prethodnika, ne priznaje poraz na izborima 2020. i ustrajava u tvrdnjama da su rezultati bili namješteni. Više puta je optužio Bajdena da se pred kraj mandata oslanjao na saradnike i autopen pri potpisivanju službenih dokumenata, što je Bajdenova administracija negirala.

Posjeta u vrijeme napetosti

Odnosi SAD i Kine pali su na najniži nivo tokom mandata Džoa Bajdena zbog niza diplomatskih sporova. Uzajamne optužbe oko porijekla koronavirusa dodatno je zaoštrila kriza oko Tajvana, izazvana posjetom tadašnje predsjednice Predstavničkog doma Nensi Pelosi ostrvu 2022. godine.

Napetosti su dodatno podstakli incident sa "špijunskim balonom" 2023. godine, kao i američke mjere za ograničavanje kineskog pristupa tehnologiji poluprovodnika i investicijama u tom sektoru.

Peking smatra Tajvan svojom teritorijom koja treba da se ujedini sa Kinom, ako je potrebno i silom. Uprkos tome, Vašington se protivi svakom pokušaju nasilnog zauzimanja ostrva i obavezao se da naoružava Tajvan.

Prethodni susreti lidera

Nakon što je preuzeo dužnost u januaru 2021., Bajden se sa Sijem službeno sastao tri puta, ali su svi susreti održani na marginama međunarodnih skupova poput samita G20. Za vreme Bajdenovog mandata nije bilo službenih državnih posjeta između Vašingtona i Pekinga.

Si je poslednji put boravio u SAD u novembru 2023., kada je u San Francisku učestvovao na samitu APEC-a. Tom prilikom se sastao sa tadašnjim predsjednikom Bajdenom.

Prije toga, Sijeva poslednja službena državna posjeta Vašingtonu bila je u septembru 2015. godine. Tada su njega i njegovu suprugu Peng Lijuan na aerodromu dočekali tadašnji potpredsjednik Džo Bajden sa suprugom Džil.

(Index/MONDO)