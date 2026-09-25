Glavni poreski inspektor Srđan Rubežić nije na vrijeme prijavio povećanje imovine.

Izvor: Promo/ASK

Glavni poreski inspektor Srđan Rubežić prekršio je Zakon o sprečavanju korupcije jer nije u zakonom utvrđenom roku prijavio uvećanje imovine – 60.000 eura na računu njegove supruge, kao ni auto "škodu", prihode sinova od 2.669 i 453 eura i motocikl, utvrdila je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK).

Iz ASK tvrde da potpuni podaci o vozilima i prihodima sina nijesu prijavljeni u Rubežićevom imovinskom kartonu za 2024. godinu, dok novac koji je stekla njegova supruga nije prijavio u roku od 30 dana od dana nastanka uvećanja imovine u iznosu većem od 10.000 eura.

U izjašnjenju na rezultate ispitnog postupka, Rubežić je ASK ukazao da je vozilo "škoda" havarisano, zbog čega ga nije prijavljivao, da nije znao da je motor "NAS" registrovan na njegovog sina, te da je zaboravio da prijavi prihode koje su njegovi sinovi ostvarili. Ukazao je i da njegova supruga prihod od 60.000 eura nije ostvarila od Prirodno-matematičkog fakulteta, već se radilo o poklonu od njenog oca, koji je prodao plac. Rubežić je naveo da je taj iznos prijavio u redovnom godišnjem izvještaju za 2024. godinu. Agenciji je objasnio i da se nepravilnosti nijesu desile zbog namjere da se bilo što sakrije ili ne prijavi, već se isključivo radi o zaboravljanju, prenosi "Dan".

ASK je u postupku utvrdila da Rubežić od 26. marta 2025. godine obavlja javnu funkciju glavnog inspektora u Poreskoj upravi Crne Gore, a od 1. oktobra 2025. funkciju člana Koordinacionog tijela za izradu nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanje utvrđenim rizicima.

ASK je utvrdila da je zakon prekršila i članica Odbora direktora Komunalno Cetinje Milena Tomanović, jer nije dostavila izvještaje o prihodima i imovini za 2022, 2023. i 2024, kao ni imovinski karton u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju.

Zakon nije prekršila, kako je utvrđeno, jer je istovremeno sa ovom funkcijom obavljala i funkciju načelnice u Sektoru za seizmologiju, Odsjeku za analizu i obradu seizmoloških podataka u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Tomanović je tokom usmene rasprave u ASK ukazala da njena javna funkcija predsjednice OD nema nikakvih dodirnih tačaka sa njenim primarnim poslom načelnice Odsjeka za analizu. Objasnila je da početni izvještaj po stupanju na funkciju nije podnijela ne s namjerom izbjegavanja zakonske obaveze, niti prikrivanja bilo kojeg podatka, već isključivo zbog pogrešnog tumačenja obaveze prijavljivanja.