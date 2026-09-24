Do juče bile nerazdvojne, sad se otpratile sa Instagrama: Ana Bekuta dala otkaz u Grandu, Ceca povukla šok potez

Pjevačice Ana Bekuta i Ceca Ražnatović se više ne prate na mrežama

Izvor: MONDO

Pjevačica Ana Bekuta nedavno je iznenadila odlukom da nakon 12 godina napusti "Zvezde Granda", takmičenja čiji je bila član stručnog žirija.

Ona je tokom boravka u šou programu ostvarila blizak odnos sa Cecom Ražnatović, a sada je jedan njihov potez sve iznenadio.

Fanovi pjevačica su primijetili da se njih dvije više ne prate na Instagramu.

Iako nije poznato kada je tačno došlo do toga da jedna drugu uklone iz liste praćenja,a i koja je taj potez prva napravila, činjenica je da njihovih profila više nema na međusobnim listama.

Šta je rekla Ceca Ražnatović o odlasku Ane Bekute?

Nakon što je Ana Bekuta objavila da je više nećemo gledati u Zvezdama Granda, oglasila se Ceca Ražnatović:

"Ana Bekuta je opravdano otišla to je njena želja bila, ostatak ekipe je uigran. Šta da vam kažem, ljudi odlaze, dolaze, jednog dana ću otići i ja i nastaviće da se snimaju "Zvezde Granda", i novi ljudi će doći koji će ukrašavati to", rekla je Ceca.

(Blic,MONDO)