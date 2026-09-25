Roj ukrajinskih dronova probio je stotine kilometara duboko u rusku teritoriju i izazvao nezapamćen haos od granice do dalekog Perma.

Izvor: X/bayraktar_1love

Talasi ukrajinskih bespilotnih letjelica jutros su izveli jedan od najmasovnijih, najodvažnijih i najrazornijih udara od početka rata, probivši duboko u rusku teritoriju. Stravičan napad istovremeno je paralisao brojne gradove širom zemlje – od Voronježa i Belgoroda na granici, pa sve do Uljanovska i dalekog Permskog kraja, ostavljajući za sobom žrtve, ranjene civile i razorenu infrastrukturu.

Najteže posledice ovog dramatičnog jutra za sada su potvrđene u Uljanovsku, gdje je ranjeno osmoro ljudi, među kojima je i jedno dijete. Razarajući udari oštetili su ključne objekte industrijske, ali i civilne infrastrukture. U Belgorodskoj oblasti, u odvojenom udaru, jedan civil je tragično izgubio život kada je dron direktno pogodio kamion.

Prema navodima Telegram kanala "Exilenova Plus", koji se poziva na prestravljene očevice sa lica mjesta, u Permu je nakon direktnog pogotka buknula ogromna rafinerija nafte, dok je plamen gutao postrojenja. Isti kanal navodi da je u gradu Uljanovsku glavna meta bila strateški važna tvornica elektronike "Iskra", poznata po proizvodnji sofisticiranih komponenti za komunikacijsku i radiotehnologiju.

Jutarnji pakao u Uljanovsku: Dron uletio u zgradu

Napad na Uljanovsk počeo je u ranim jutarnjim satima, dok je većina stanovnika još uvijek spavala. Gubernator Uljanovske oblasti Aleksej Ruskih dramatično se obratio javnosti oko pet časova ujutru po moskovskom vremenu, saopštivši da je grad izložen "velikom neprijateljskom napadu bespilotnim letjelicama". Sistemi protivvazdušne odbrane i mobilne vatrene grupe dejstvovali su bez prestanka, pretvarajući noćno nebo u ratnu zonu.

Ruski Telegram kanali su tokom prvih sati haosa objavili jezive tvrdnje da je jedna bespilotna letjelica direktno udarila u stambenu zgradu, razorivši više spratova i potpuno uništivši dio ulaza. Regionalne vlasti su zvanično potvrdile oštećenja civilne infrastrukture, ali u cilju bezbijednosti još nisu objavile kompletan spisak pogođenih objekata.

Gubernator Ruskih je hitno formirao operativni štab i izdao strogo upozorenje stanovništvu da ni po koju cijenu ne prilazi ostacima oborenih dronova, kao i da ne objavljuje snimke rada PVO na mrežama, jer je napad u tim trenucima i dalje trajao.

Sirene parale vazduh u Permu, gvozdeni kišobran iznad Voronježa

Gotovo istovremeno sa hororom u Uljanovsku, masovni napad prijavljen je i u Permskom kraju – teritoriji koja se nalazi znatno dublje u ruskoj unutrašnjosti, što pokazuje nevjerovatan domet ovog udara. Gubernator Dmitrij Mahonjin potvrdio je da PVO i mobilne jedinice od ranog jutra vode bitku na nebu, te da je jedan industrijski objekat direktno pogođen. Srećom, prema prvim informacijama, u ovom udaru nije bilo žrtava.

Ipak, jedan od najmasovnijih talasa sručio se na Voronješku oblast. Nebo iznad Voronježa podsjećalo je na apokaliptične scene, a ruske snage su, prema riječima gubernatora Aleksandra Guseva, tokom noći i jutra uspjele da obore čak 88 bespilotnih letjelica!

Usled stravične kiše gelera i padajućih krhotina, četiri osobe su povrijeđene. Dvije žene zadobile su gelerske rane srednje težine i hitno su prebačene u bolnicu, dok je dvojici muškaraca medicinska pomoć pružena na licu mjesta. Oštećene su brojne stambene kuće, a režim opasnosti ukinut je tek posle sedam časova ujutru. Time se broj potvrđeno povrijeđenih u Uljanovsku i Voronježu popeo na najmanje 12.

Tragedija u Belgorodu i vatra u Luhansku

Najtragičniji bilans jutra stigao je iz Belgorodske oblasti. U Volokonovskom okrugu ukrajinski dron kamikaza direktno je pogodio teretno vozilo u pokretu. Vozač kamiona je poginuo na licu mjesta od siline detonacije, dok je još jedan muškarac teško povrijeđen, potvrdio je regionalni operativni štab.

Dok se odvijao napad duboko u ruskoj teritoriji, udari nisu zaobišli ni okupirana područja. U Luhansku, gradu pod ruskom kontrolom, pogođena je i zapalila se velika prodavnica građevinskog materijala. Kako je izvijestio ruski nezavisni medij Astra, riječ je o lokaciji na kojoj se prije rata nalazio ukrajinski trgovački lanac "Epicentr".

Moskva pod opsadom

Moskva se još jednom našla na glavnom pravcu udara. Gradonačelnik ruske prijestonice Sergej Sobjanin tokom cijele noći i jutra redovno je izvještavao javnost o obaranju dronova koji su išli ka srcu Rusije. Uništeno je najmanje 17 bespilotnih letjelica na samim prilazima Moskvi, a hitne službe su radile na otklanjanju opasnosti na mjestima gdje su olupine padale.

Ono što najviše ledi krv u žilama jeste činjenica da ovaj napad dolazi samo pet dana nakon najvećeg udara na moskovski region od početka sukoba. Tada su ruske vlasti saopštile da je širom zemlje oboreno više od 1.100 dronova, dok je samo ka Moskvi letjelo na stotine smrtonosnih aparata. U tom napadu pogođena je Moskovska rafinerija, razorene su zgrade, a ugašena su tri ljudska života.

Mapa ukrajinskih napada sada se širi na stotine i hiljade kilometara. Iako je rusko Ministarstvo odbrane prvobitno saopštilo da su oborena "četiri drona iznad Krima i Crnog mora", jutro je pokazalo prave, zastrašujuće razmere ove operacije koja je istovremeno zapalila Uljanovsk, Perm, Voronjež, Belgorod i pravce oko same Moskve. Konačan broj dronova korišćenih u ovom stravičnom roju još uvijek se utvrđuje.