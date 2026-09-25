Maloljetnik L.C. preminuo je nakon sukoba sa vršnjakom u Knjaževcu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Maloletnik L.C. (15) preminuo je juče od posledica pada nakon svađe sa vršnjakom Lj. P.

Kako saznaju mediji, sukob između maloljetnika dogodio se juče oko 18 sati u Knjaževcu.

"Lj.P. je udario L.C. nogom u leđa, usled čega je L.C. pao i zadobio je otvorenu ranu na sljepočnici. Od te povrede je preminuo na licu mjesta", kaže izvor.

Obavljen je uviđaj, prema mal L. C. će se voditi postupak za krivično djelo Nehatno lišenje života.

(Blic/MONDO)