logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oženio se pobjednik Evrovizije: Damijano David stao na ludi kamen

Oženio se pobjednik Evrovizije: Damijano David stao na ludi kamen

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Poznati pjevač Damijano David oženio se glumicom Dav Kameron na svadbi održanoj u Montalčinu u Italiji.

Oženio se pobjednik Evrovizije: Damijano David stao na ludi kamen Izvor: Instagram/damianodavid

Nekadašnji frontmen Maneskina i pobjednik na Pjesmi Evrovizije Damijano David, stao je danas na ludi kamen.

Pjevač se oženio sa glumicom Dav Kameon, a slike novopečenog para napravile su pometnju na mrežama.

Vjenčanje je održano u Montalčinu u Italiji, a Damijano David (30) i Dav Kameron (27) slavili su sa svojim porodicama i prijateljima.

Ovako izgleda gospođa David:

Pjevač je za vjenčanje izabrao bijelo odijelo sa svilenim šalom, dok se mlada obukla slično kao i on.

Umjesto vjenčanice, glumica je izabrala elegantno bijelo odijelo uz svilenu košulju i kravatu, a svadbeni stajling upotpunila bijelim plaštom.

Pogledajte:

Možda će vas zanimati



Tagovi

Damijano David Dav Kameron svadba vjenčanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ