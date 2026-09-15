Nakon Bekute, odlazak iz "Zvezda Granda" najavila i Ceca: Otkrila da je Anin odlazak opravdan

Svetlana Ceca Ražnatović pojavila se na snimanju "Zvezda Granda" gdje je govorila na mnoge teme, ali i najavila svoj odlazak iz takmičenja

Izvor: Instagram/cecaraznatovic

Ceca Ražnatović pojavila se na snimanju "Zvezda Granda" u šik kombinaciji. Tom prilikom govorila je o odlasku Ane Bekute iz takmičenja, ali se i dotakla ćerke Anastasije koja se nedavno porodila.

"Ana Bekuta je opravdano otišla to je njena želja bila, ostatak ekipe je uigran. Šta da vam kažem, ljudi odlaze, dolaze, jednog dana ću otići i ja i nastaviće da se snimaju "Zvezde Granda", i novi ljudi će doći koji će ukrašavati to", rekla je Ceca Ražnatović povodom odlaska Ane Bekute iz "Zvezda Granda", ali i otkrila da se često čuje sa ćerkom Anastasijom Ražnatović koja se nedavno porodila i na svijet donela sina Ilijana.

"Ja se sa svojom djecom čujem mnogo puta dnevno, sad dobijam videe i fotografije sad je on centar svijeta", rekla je Ceca.

Ana Bekuta želi da odmori

Inače, Ana Bekuta je nedavno odlučila da više ne bude dio takmičenja "Zvezda Granda", a progovorila je i o razlozima.

"Mene nije rastužila ta vijest, ja hoću da se odmorim malo. Još nisam napustila grupu, to ću kad krenu snimanja. Dosta mog vremena slobodnog su mi oduzimala snimanja, hoću da se posvetim karijeri na drugačiji način. Treba da snimam pjesme, organizujem turneju. Nisam donijela teško odluku. Jednog jutra sam ustala i rekla moram da napravim pauzu. Zasitila sam se ako to tako mogu da kažem. Možda je pauza dobra da se uželimo jedni drugih. U Grandu su mi rekli kada sam bila na razgovoru, da dođem da promovišem pjesme, da dođem kada god želim, da sjedim pored Šljive. Bila je ovo značajna odluka za mene da se saberem", istakla je pjevačica.

Podsjetimo, ovim povodom se oglasila i "Grand" produkcija.

"Povodom odluke Ane Bekute da nakon više od jedne decenije napravi pauzu od žiriranja u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", želimo da poručimo da će vrata Grand produkcije za nju zauvijek biti širom otvorena! Jer, tokom svih ovih godina bila je mnogo više od člana žirija, bila je učitelj, mentor, podrška i oslonac generacijama mladih pjevača koji su upravo zahvaljujući njenom znanju, iskustvu i savjetima napravili svoje prve velike korake na muzičkoj sceni. Razumijemo i poštujemo njenu odluku da se posveti novom albumu, koncertima i svojoj karijeri. Vjerujemo da svaka velika umjetnica ima pravo na nove izazove, nove ideje i vrijeme koje želi da posveti sebi i svojoj publici. Ana, hvala ti za sve godine, za svaki savjet, svaku emociju, svaki glas koji si podržala i za sve što si svojim prisustvom donijela "Zvezdama Granda" i Grand produkciji! Ti nisi samo naša dugogodišnja saradnica, ti si prijatelj naše kuće i dio Grand porodice. I zato želimo da znaš da si nam uvijek dobrodošla u bilo kojoj ulozi i u bilo kom trenutku. Želimo ti mnogo uspjeha sa novim albumom, rasprodate koncerte i još mnogo godina trajanja. Ana, Grand te voli i čeka", stoji u saopštenju.

(Blic/MONDO)