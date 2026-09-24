Prema pisanju španskih medija, američke obavještajne službe upozorile su pojedine evropske zemlje na mogućnost da Rusija lansira dronove sa trgovačkih brodova prema ciljevima u Španiji, Francuskoj ili Italiji.

Izvor: Evgeny Yepanchintsev / Sputnik / Profimedia

Američke obavještajne službe podijelile su s nekoliko evropskih država informacije o mogućoj ruskoj operaciji u kojoj bi dronovi bili lansirani s trgovačkih brodova ka ciljevima u Španiji, Francuskoj ili Italiji, pišu španski mediji. Riječ je o upozorenju na mogući scenario, a ne o potvrdi da je napad pripremljen ili da će se dogoditi.

Informaciju je prvi objavio novinar Havijer Kolas, nekadašnji dopisnik iz Rusije, u španskom listu El Mundo, prenosi Euronews. Prema tom izvještaju, upozorenje se dovodi u vezu s prošlomjesečnom posjetom direktora CIA Džona Retklifa Moskvi. Opisani scenario podrazumijeva lansiranje dronova s plovila koja bi izgledala kao obični trgovački brodovi.

Dron koji može da preleti 600 kilometara

Prema informacijama koje je El Mundo dobio od anonimnih izvora u Ministarstvu odbrane Litvanije, u mogućoj operaciji mogao bi da bude upotrijebljen ruski dron „Gerbera“. Dug je oko dva metra, težak približno 18 kilograma i može da preleti do 600 kilometara brzinom od oko 160 kilometara na sat.

Dron, prema navodima izvora, može da ponese četiri do pet kilograma eksploziva. U tekstu se ocjenjuje da bi takav napad prije imao cilj da izazove poremećaj i snažan odjek u javnosti, na primjer privremenim zatvaranjem aerodroma ili izazivanjem požara, nego da prouzrokuje masovno razaranje.

Euronews navodi i ranije incidente kao pokazatelj zbog čega evropske zemlje razmatraju mogućnost lansiranja dronova s mora. Prema njihovom izvještaju, švedska mornarička jedinica je u februaru detektovala polijetanje drona s ruskog obavještajnog broda u moreuzu Eresund. U tekstu se pominju i napad dronom na aerodrom u Lajpcigu, za koji Berlin odgovornim smatra ruske obavještajne službe, kao i upad 19 nenaoružanih dronova u poljski vazdušni prostor prije godinu dana.

Zašto se pominje jug Evrope?

Analitičari koje je konsultovao El Mundo smatraju da mogući izbor ciljeva ne bi zavisio samo od njihove udaljenosti od Rusije. Britanski stručnjak za rusku vojnu strategiju Kir Džajls ocijenio je da će Moskva tražiti „najslabiju tačku u Evropi“. Kao primjer naveo je Španiju, za koju smatra da nema dovoljno integrisanu protivvazdušnu odbranu prilagođenu ovoj vrsti prijetnje.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute ranije je upozorio da bi ruskoj raketi trebalo svega desetak minuta duže da stigne do Madrida nego do Varšave. Njegova poruka bila je da udaljenost od istočnog krila NATO-a ne znači da su zemlje juga Evrope van dometa mogućih prijetnji.

U analizi se navodi i da će Španija, Francuska i Italija održati izbore 2027. godine. Sagovornici španskog lista smatraju da bi akcija sa snažnim medijskim odjekom mogla da bude iskorišćena za produbljivanje političkih podjela u tim zemljama.

Španija i izdvajanja za odbranu

Izvještaj dolazi u trenutku neslaganja Madrida i Vašingtona oko izdvajanja za odbranu. Vlada Pedra Sančeza protivi se povećanju potrošnje na nivo koji traži NATO, što je izazvalo napetosti s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

U tom kontekstu, upozorenje o mogućem napadu dodatno otvara pitanje sposobnosti Španije da odgovori na prijetnje iz vazduha, ocjenjuje Euronews.

Ruska imovina na jugu Španije

Euronews podsjeća i na ranije novinarske istrage o imovini osoba povezanih s krugovima bliskim Kremlju na andaluzijskoj obali. Među pomenutim slučajevima je Ljudmila Očeretnaja, bivša supruga Vladimira Putina, koja je sa sadašnjim suprugom Arturom Očeretnim posjedovala dvije luksuzne nekretnine u Marbelji, procijenjene na 2,2 miliona eura.

Raniji izvještaji ukazivali su na mogućnost prodaje tih nekretnina zbog straha od sankcija EU. Međutim, nema novije javne potvrde da su one prodate, niti potvrđenih podataka o tome gdje Očeretnaja trenutno živi.

Upozorenje, a ne potvrda napada

Prema tekstu Euronewsa, izvještaj koji je objavio El Mundo mogućnost napada dronovima posmatra u širem kontekstu sabotaža i drugih aktivnosti koje evropske zemlje pripisuju Rusiji. Nije objavljeno da je takav napad na Španiju, Francusku ili Italiju izveden, niti da postoji potvrđen datum mogućeg napada.