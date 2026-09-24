Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je sastanak sa članovima Savjeta bezbijednosti o dodatnim mjerama za neutralisanje pretnji po javnu bezbijednost u Rusiji.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je operativni sastanak sa članovima Savjeta bezbijednosti, javlja RIA Novosti.

"Danas razmatramo dodatne mjere za neutralisanje pretnji po javnu bezbijednost u Rusiji", rekao je Putin u uvodnom obraćanju.

Nakon njega, izvještaj je podnio ministar unutrašnjih poslova Vladimir Kolokoljcev.

Sastanku su prisustvovali i premijer Mihail Mišustin, predsjednica Saveta Federacije Valentina Matvijenko, predsjednik Državne dume Vjačeslav Volodin, zamenik predsednika Savjta bezbijednosti Dmitrij Medvedev, šef predsedničke administracije Anton Vajni, sekretar Savjeta bezbijednosti Sergej Šojgu, ministar odbrane Andrej Belousov, direktor FSB Aleksandar Bortnikov, šef Spoljne obavještajne službe Sergej Nariškin i Putinov pomoćnik Nikolaj Patrušev.

U izvještaju nije navedeno o kojim je konkretnim pretnjama riječ.