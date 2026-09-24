Presudu je izrekao Nikola Boričić, sudija podgoričkog Višeg suda.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Duško Roganović, Duško Koprivica, Strahinja Koprivica i Radosava Koprivica za produženo krivično djelo pranje novca osuđeni su na ukupno 11 godina zatvora, prenosi Dan.

-Duško Roganović je osuđen na četiri godine zatvora.

-Strahinja Koprivica je osuđen na tri godine zatvora.

-Duško Koprivica je osuđen na tri godine zatvora.

-Radosava Koprivica je osuđena na jednu godinu zatvora.

Presudu je izrekao Nikola Boričić, sudija podgoričkog Višeg suda.

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv četiri osumnjičena za pranje novca. SDT je podiglo podiglo optužnicu protiv Duška Roganovića, Duška Koprivice, Strahinje Koprivice zbog produženog krivičnog djela pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 eura.

- Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv okrivljenih: D.R., D.K., R.K. i S.K., za produženo krivično djelo pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 eura, učinjeno u Crnoj Gori, u periodu od oktobra 2019. godine i dalje - naveli su ranije iz SDT.