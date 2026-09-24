Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, odlučivanje je odloženo zbog naknadno dostavljene dokumentacije koja je od značaja za predmet i koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak, 29. septembar 2026. godine, odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je prvobitno bila najavljena za 24. septembar, prenosi Dan.

Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, odlučivanje je odloženo zbog naknadno dostavljene dokumentacije koja je od značaja za predmet i koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke.

Ta dokumentacija, kako navode, zahtijeva dodatnu analizu i sagledavanje u odnosu na ranije prikupljene podatke, navode podnosilaca inicijativa i stručna mišljenja iznesena tokom javne rasprave.

„Ustavni sud je svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema“, navodi se u saopštenju.

Iz Suda ističu da je zbog toga neophodno pažljivo razmotriti svu relevantnu dokumentaciju i procijeniti njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredbi.

„Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja“, naveli su.

Dodaju da je blagovremenost postupanja važna, ali da odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata relevantnih za predmet, piše Dan.

Predmet ocjene su odredbe članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je propisano da je za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama neophodno da je sprovedena obavezna vakcinacija, osim u slučaju postojanja trajne medicinske kontraindikacije za određenu imunizaciju.

Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu o ovom pitanju, tokom koje su razmatrani pravni, medicinski i epidemiološki argumenti, kao i stručna mišljenja koja se odnose na prava, obrazovanje i razvoj djeteta.