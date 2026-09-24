Gradonačelnik je kazao da je projekat koji bi trebalo trajno da riješi problem vodosnabdijevanja Gornje Vrbice završen oko 95 odsto.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Asfaltiranje dionice puta u dužini od 400 metara kroz selo Gornja Vrbica u Kučima trebalo bi da bude završeno u narednih deset dana. To je dogovoreno na sastanku predstavnika mještana sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem i njegovim saradnicima, saopšteno je iz Glavnog grada, prenosi CdM.

Na sastanku je bilo riječi i o dugogodišnjem problemu vodosnabdijevanja. Kako je saopšteno, za trajno rješavanje ovog pitanja biće potrebno još vremena, ali su dogovoreni konkretni koraci za pronalaženje privremenog rješenja, kako bi voda što prije ponovo potekla iz slavina koje su suve više od deset godina.

„Projekat vodosnabdijevanja Gornje Vrbice vrijedan je 700.000 eura i, naravno, treba da prođe kroz sve neophodne procedure. Razumijem mještane Gornje Vrbice i njihovo nestrpljenje. Moj usud na ovoj poziciji je da ispravljam nepravde koje su se prema stanovnicma dešavale u prošlosti. Vodosnabdijevanja Gornje Vrbice je bilo čvrsto obećano još 2014. godine i meni je sada potpuno jasno da ti ljudi nemaju povjerenja u nas koji se trudimo da to pitanje na adekvatan način riješeno”, rekao je Mujović.

Gradonačelnik je kazao da je projekat koji bi trebalo trajno da riješi problem vodosnabdijevanja Gornje Vrbice završen oko 95 odsto.

„Imamo, međutim, problem sa napajanjem pumpnog postrojenja električnom energijom. Zajedno sa CEDIS-om razmotrićemo to pitanje i naći ćemo najbolje rješenje. Sa druge strane razgovarali smo i o predlogu mještana za privremeno rješenje, da se priključe na jedan od postojećih izvora. Tehnička služba “Vodovoda” već sjutra će biti tamo i videćemo da li postoji mogućnost za priključenje. Mještani su bili vrlo korektni, njihov zahtjev za vodu nije megalomanski i odnosi se samo na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba”, rekao je Mujović.

Iz Glavnog grada navode da je sekundarna vodovodna mreža u Gornjoj Vrbici već izgrađena, pa domaćinstva imaju obezbijeđene slavine. Preostaje da se selo poveže sa jednim od postojećih sistema vodosnabdijevanja, što bi omogućilo da mještani dobiju vodu dok se ne steknu uslovi za završetak trajnog rješenja.