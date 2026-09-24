Putnica (48) izazvala je opštu uzbunu na letu iz Portugala kada je stjuardesi predala papire sa tvrdnjom da je prate tri osobe, zahtijevajući da se oni proslede pilotu.

Izvor: Mirosław Durma / Alamy / Profimedia

Avion kompanije Rajaner na letu za Dablin vratio se u Porto nakon što je pilot, prema izvještajima, emitovao transponderski kod koji signalizira moguću otmicu ili upad u pilotsku kabinu.

Žena stara 48 godina navodno je predala stjuardesi nekoliko „listova papira“ ubrzo nakon što je avion na letu FR7073 poletio sa aerodroma u Portu u 22.25 časova u utorak.

Ona je navodno tvrdila da je prate tri osobe i zamolila je stjuardesu da papire sa detaljima njenih tvrdnji prosledi pilotu. Žena je izvedena iz aviona „Boing 737“ nakon što je sletio nazad u Porto, gdje su je identifikovale lokalne vlasti.

Portparol kompanije „Rajaner“ izjavio je za „Miror“ da se avion vratio u Porto ubrzo nakon polijetanja „zbog lažne prijave o ugroženoj bezbjednosti“. Naveo je da je problem „brzo riješen“ i da je avion ponovo poletio za Dablin.

Letjelica je ponovo poletjela nešto prije 1.30 časova u srijedu i stigla je u prestonicu Irske oko 3.15 časova, sa oko dva i po sata kašnjenja u odnosu na planirani red letenja.

Portugalski list „Korejo da Manja“ prenio je da se žena vratila u avion nakon što su je vlasti identifikovale, „a da policija nije provjerila njene navode“.

Međutim, drugi portugalski mediji prenijeli su da je putnica izazvala okretanje aviona pokazujući „narušavajuće i neprimjereno ponašanje“, kao i da ju je policija ispratila sa aerodroma.

Takođe se navodi da je pilot prije okretanja aviona emitovao kod 7500. Ovaj kod koristi se za diskretno signaliziranje nezakonitog ometanja leta, kao što su otmica ili upad u pilotsku kabinu. Bivši pilot kompanije „TAP Er Portugal“ i vazduhoplovni pisac Žoze Koreja Gedes potvrdio je ove izvještaje u srijedu.

Pozivajući se na nivo leta FL120, što označava visinu od oko 3.650 metara, napisao je na mreži X: „Nakon prelaska FL120, kapetan je u transponder unio kod 7500, signalizirajući pokušaj otmice ili upada u pilotsku kabinu. Posada je zatražila radarska usmjeravanja za povratak na aerodrom i zatražila da se obavijeste vlasti. Uz pomoć kontrole letenja, boing 737 je bez problema sletio u Porto oko ponoći, a policija je preuzela slučaj.“

Kada se kod 7500 unese u transponder aviona, alarm se automatski aktivira na panelima kontrolora letenja. Nakon toga slijedi potvrda jer se kod ponekad unese greškom, a potom se obavještavaju vlasti i hitne službe.

„Zatim kontrola letenja uspostavlja prioritetnu komunikaciju sa posadom i pruža svu moguću podršku dok se problem ne riješi. Za sada nisam uspio da potvrdim da li je riječ o pokušaju otmice ili je samo riječ o problematičnoj putnici koja je izazvala ovaj incident. U svakom slučaju, pomenuta putnica sada ima veliki problem sa kojim mora da se suoči“, istakao je on.

(Miror/Mondo)