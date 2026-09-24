KBC Berane je, prema navodima AZLP-a, dužan da preduzme i odgovarajuće mjere kako bi se onemogućilo dalje čuvanje i obrada takvih video-zapisa, pišu Vijesti.

Izvor: Vlada Crne Gore/B.Ćupić

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) utvrdila je nepravilnosti u radu Kliničko-bolničkog centra Berane, odnosno da je ta zdravstvena ustanova kršila odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, preose Vijesti

Kontrolori AZLP-a sproveli su 3. septembra nadzor u KBC-u Berane, nakon anonimne inicijative za pokretanje postupka nadzora podnijete 14. avgusta. Cilj kontrole bio je provjera zakonitosti obrade ličnih podataka u vezi sa korišćenjem video-nadzora.

Nakon izvršenog nadzora sačinjen je zapisnik, koji je dostavljen KBC-u Berane, kao subjektu nadzora, kao i podnosiocu inicijative.

AZLP je ustanovi naložio da kameru broj 4, koja se nalazi u čekaonici Službe za radiološku dijagnostiku, preusmjeri ili softverski zatamni tako da njen vidokrug ne obuhvata prostor u kojem borave pacijenti i posjetioci, odnosno dio čekaonice sa stolicama.

Takođe je naloženo brisanje svih video-zapisa sa kamere broj 15, postavljene u hodniku na ulazu u Porodilište, kao i kamere broj 4 u čekaonici Službe za radiološku dijagnostiku, nastalih u periodu u kojem su te kamere obuhvatale prostore suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

KBC Berane je, prema navodima AZLP-a, dužan da preduzme i odgovarajuće mjere kako bi se onemogućilo dalje čuvanje i obrada takvih video-zapisa, pišu Vijesti.

AZLP je saopštio da je KBC Berane, nakon što su zapisnikom utvrđene nepravilnosti, u ostavljenom roku obavijestio Agenciju da su one otklonjene.

Zapisnik o izvršenom nadzoru, kao i obavještenje KBC-a o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, dostupni su na zvaničnoj internet stranici AZLP-a.