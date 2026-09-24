Klikovac je upitao gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića da li će građane obavijestiti da bi Glavni grad primjenom „Euro modela“ mogao izgubiti više od 10 miliona eura.

Izvor: DPS

Lokalna javna preduzeća, među kojima su Vodovod, Čistoća, Deponija i Komunalne usluge, neće moći da finansiraju zarade iz sopstvenih prihoda bez izmjena cjenovnika i povećanja cijena, saopštio je Andrija Klikovac, šef Kluba odbornika DPS-a u Skupštini Glavnog grada, prenosi Dan.

Klikovac je upitao gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića da li će građane obavijestiti da bi Glavni grad primjenom „Euro modela“ mogao izgubiti više od 10 miliona eura.

„Smije li premijer Milojko Spajić javno da potvrdi da je rekao na sastanku sa predstavnicima opština 'pa dobro uvećajte cijene'? Dio prihoda opštine će nadoknaditi kroz veći porez na nepokretnosti – biće veća stopa poreza, ali i zbog velikog rasta cijena kvadrata stana biće značajno veća osnovica za obračun poreza na nepokretnosti“, kazao je Klikovac.

On je upitao Spajića da li je svjestan posljedica koje bi primjena ovog modela mogla imati po lokalna javna preduzeća.

„Gospodine Spajiću, znate li da jedan dio lokalnih javnih preduzeća primjenom modela, a bez upumpavanja novca od opština i velikog rasta cijena usluga, odlaze u stečaj? U Podgorici nemate podršku odbornika za rast cijena usluga Vodovoda, Čistoće, Deponije“, poručio je Klikovac.