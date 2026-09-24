Govorili da je najdeblji pjevač na Balkanu, a onda je smršao 30 kg: Sada je prvi put progovorio o teškoj borbi

Hrvatski pjevač Žak Houdek (44) progovorio je o svojoj transformaciji.

Izvor: YouTube/ Eurovision Song Contest /printscree

Hrvatski pjevač Žak Houdek (44) svojevremeno se našao na udaru kritika zbog izgleda, a mnogi su ga otvoreno prozivali da je "najdeblji pevač na Balkanu".

On je nedavno prvi put otvoreno govorio o decenijskoj borbi sa kilogramima, priznajući da mu broj na vagi i dalje predstavlja veliki životni izazov.

Pjevač je istakao prekomerna kilaža mu predstavlja sve veći problem u petoj deceniji.

"Mene kad neko pogleda, vjerovatno misli da živim po fast foodovima, što baš i nije istina. Takav sam cio život. Postoji, naravno, i genetska predispozicija, ali postoji i nešto dobro, a to je da nemam zdravstvenih problema. Imam samo te sulude kilograme koje treba da riješim. Već me pomalo strah jer mi je 45 godina, nije mi svejedno", rekao je pjevač za "Večernji list".

Istakao je i da ima sreće što nema ozbiljnih zdravstvenih problema zbog težine.

"To je moja sreća u nesreći. Smiruje li me to? Ne puno, samo malo. Svestan sam da se moram riješiti tog tereta", kazao je Žak i rekao da je sa ljekarom razgovarao i o popularnim ljekovima za mršavljenje, poput Ozempika.

"Volio bih da skinem još 30 kg"

Takođe je rekao i da je od karantina 2020. godine do danas izgubio 30 kilograma, ali da planira da skine još.

"Mogu da se pohvalim da sam, za razliku od 2020. kad smo imali koronu i bili u karantinu, bio teži čak 30 kilograma. Znam da to zvuči nevjerovatno ljudima kad me ovako pogledaju. Volio bih da skinem još 30", zaključio je pjevač.

"Zavisnost od hrane je možda i najgora"

Kako je objasnio, zavisnost od hrane smatra jednom od najtežih.

"To zna svako ko ima problem sa bilo kakvom zavisnošću. Zavisnost od hrane je možda i najgora, jer je hrana život, bez nje zapravo ne možemo da funkcionišemo. I u tom grmu se i krije zec. Hrana i genetika koja uslovljava takvu konstituciju", ispričao je Houdek.

Pjevač je dodao da je zdrav i da trenutno nema zdravstvenih problema, ali je vrlo svjestan tereta koji nosi sa sobom.

(Kurir.rs/MONDO)