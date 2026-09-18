"Gađao me je nožem u leđa": Jovana Jeremić poslala žestoku poruku o izdaji, svi misle da je riječi posveti Draganu

Jovana Jeremić uskoro planira vjenčanje sa Milošem Stojanovićem Tigrem, a prije toga je voljela Dragana Stankovića.

Izvor: Instagram printscreen

Dok su svi mislili da će Jovana i Dragan otići pred oltar, uslijedio je raskid i oboje su danas u drugim odnosima.

I dok oboje planiraju vjenčanja sa novim partnerima, Jovana je sada na Instagramu poslala poruku za koju mnogi misle da je posvećena upravo Draganu

- Jednom sam trčala maraton za nekog, a taj neko me, za vrijeme trke gađao nožem u leđa. Toliko o nekim ljudima - glasio je citat koji je podijelila.

"Jako sam patila"

Podsjetimo, Jovana je nedavno gostujući u emisiji "Amidži šou" rekla da je Tigra upoznala dok je prolazila kroz težak period.

- Imala sam privatno veliki problem, stvarno mi je mnogo pomogao. Bila sam u drugoj priči i puno sam patila kada smo se sreli. Meni je otac umro, ja sam bila izdana. Jako sam patila u tom momentu kada smo se sreli. Nakon devet mjeseci opet smo se spojili na rođendanu kod moje prijateljice.

Pogledajte Jovanu i Tigra na slavlju kod ćerki JK:

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