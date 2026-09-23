Večeras je svečana premijera filma "Kengur se vraća kući", a naša ekipa našla se na licu mjesta. Među prvima se na crvenom tepihu pojavila Vendi koja ima i ulogu u ostvarenju, no, nije bila raspoložena za poziranje pred pripadnicima "sedme sile"

Izvor: MONDO

Večeras se održava svečana premijera filma "Kengur se vraća kući", a kako su nam prije samo nekoliko dana otkrili akteri ostvarenja, ovo nije nastavak originalnog hita, već je potpuno druga priča sa istim glavnim junakom.

Podsjetite se ekipe filma:

Vidi opis Vendi bježala od novinara na premijeri "Kengur se vraća kući": Na crveni tepih došla sa krunom pa šmugnula Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 19 19 / 19

U filmu glavne uloge igraju Andrija Kuzmanović, Jelisaveta Orašanin, Oliver Conić, Vesna Čipčić, Ivana Dudić, Nataša Ninković, ali smo imali priliku i da vidimo neka druga imena poput Vesne Vukelić Vendi kojoj je ovo prva filmska uloga.

Ona je prva došla na crveni tepih, ali nije bila raspoložena da se slika, te je samo projurila pored okupljenih novinara.

Inače, Vendi se na premijeri pojavila sa krunom i u crnom sakou sa kristalima, a u nastavku pogledajte kako je izgledala:

Bonus video: