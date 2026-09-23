Nakon što je Ilon Mask podigao buru snimkom o budućnosti, Donald Tramp je najavio imenovanje "cara" koji će nadgledati vještačku inteligenciju u SAD.

Izvor: X/@elonmusk

Ilon Mask je izazvao negativne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavio video sa porukom.

"Ovo je budućnost koju ćemo stvoriti", napisao je on.

Objava je privukla pažnju korisnika, koji su u komentarima izrazili različita tumačenja Maskove vizije budućnosti. Neki korisnici su poruku dočekali sa oduševljenjem, dok su drugi izrazili skepticizam i zabrinutost zbog pravca u kojem bi tehnološki razvoj mogao da ide, kao i planeta Zemlja.

This is the future we shall bring into being https://t.co/8aD0w8MDVc — Elon Musk (@elonmusk)September 20, 2026

Ova objava dolazi nakon što je Tramp najavio da će osnovati posebno tijelo pod nazivom "AI Force", koje bi trebalo da prati razvoj vještačke inteligencije u SAD, i imenovati novog koordinatora za vještačku inteligenciju, koga je nazvao "AI carem".

"Osnivam snage vještačke inteligencije, slično kao što sam osnovao Svemirske snage tokom svog prvog mandata, što je bio ogroman uspjeh", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je da će uskoro objaviti ko će biti novi "car vještačke inteligencije".

"Samo osobe sa visokim koeficijentom inteligencije mogu da se prijave“, napisao je Tramp, prenosi N1ba.

Volstrit žurnal izvještava da je ovo prvi put da je Tramp najavio posebno federalno tijelo koje će nadgledati razvoj vještačke inteligencije. Tramp još nije objavio kako će ono biti organizovano, ko će biti u njemu, niti kakva će konkretna ovlašćenja imati.

(Mondo.rs)