Priznanje za legende kinematografije: Makron uručio orden "Legije časti" De Niru i Skorsezeu (VIDEO)

Francuski predsjednik Emanuel Makron danas je dodijelio orden "Legije časti" američkom glumcu Robertu De Niru i režiseru Martinu Skorsezeu za njihov doprinos kinematografiji, javili su francuski mediji.
Prema navodima medija, De Niro i Skorseze danas su primili orden od Makrona u francuskom Institutu za kulturu u Njujorku.
Légion d'Honneur: Emmanuel Macron décore Martin Scorsese et Robert de Niro à New Yorkpic.twitter.com/T11xBB7rAV— BFM (@BFMTV)September 23, 2026
Među prisutnima bio je i američki glumac Leonardo di Kaprio.
(Srna)