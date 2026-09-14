Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur raskinuli su jer je glumac postao veoma ljubomoran.

Izvor: Instagram/pavlemensur

Ljubavna priča glumice Jelisavete Orašanin i njenog 11 godina mlađeg kolege Pavla Mensura mjesecima intrigira javnost. Nakon razvoda od košarkaša Miloša Teodosića, sa kojim ima dvoje djece, ona je započela vezu sa Pavlom, a par je u početku ljubav krio od svih.

Jelisaveta i Pavle se godinama poznaju i druže, a čak su 2023. godine zajedno bili na rejvu odakle su dijelili zajedničke fotografije i snimke.

Nakon njenog razvoda od Miloša Teodosića sa kojim ima dvoje djece, par se zbližavao i vremenom su se rodile emocije između njih. Oni su u početku pokušali da sakriju da su zajedno, međutim, objave na društvenim mrežama su ih brzo odale.

Vidi opis Isplivali detalji raskida Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura: Glumica preko jedne stvari nije mogla da pređe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Prva screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Marija Mladjen/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: X Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen/jagodenamagli Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 8 8 / 8

Iako se ne zna tačno koliko je njihova romansa trajala, zasigurno je da su oko pola godine bili u vezi.

"Pavle i Jelisaveta su dosta vremena provodili u zajedničkim krugovima. Tako su se i upoznali preko prijatelja. Druže se sa istim ljudima i vole iste stvari. Nekoliko puta su već išli i na zajednička putovanja. Nisu se puno otimali kada su shvatili da među njima ima emocija, već su se brzo prepustili jedno drugom. Ona je odlijepila za njim, a njemu je ona izazovna bila u svakom pogledu. Ni jedan, ni drugi ne mare šta pričaju ljudi, uživaju u svakom trenutku, ljube se i grle gdje stignu", rekao je svojevremeno izvor blizak paru i dodao:

"Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati."

Kada više nisu željeli da se kriju, viđeni su u kafeteriji u Njegoševoj ulici na Vračaru:

"Teu i Jelisavetu nisam vidio mjesecima zajedno, ali sam nju i Pavla zatekao prije neko veče. Sjedeli su u jednoj kafeteriji u Njegoševoj, potpuno zbijeni, kao da su sami na svijetu. Nisu se ni trudili da se sakriju, baš naprotiv, izabrali su sto u bašti, tik uz trotoar, gdje prolaznici jasno mogu da ih vide. Djelovali su prisno, razmjenjivali nježnosti i nisu skidali osmijeh s lica", rekao je jedan sagovornik.

Pavle: "Radi me osmijeh"

Pavle je 2022. godine otkrio šta ga privlači kod djevojaka:

"Stvarno nemam tip djevojke. Osim, ako se lijep osmijeh ne računa u tip djevojke. Sa druge strane, to se negdje i podrazumijeva. Neka bude osmijeh, mene radi osmijeh. Kad žena umije lijepo da se smije", rekao je on tada.

Vidi opis Isplivali detalji raskida Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura: Glumica preko jedne stvari nije mogla da pređe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagarm printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 6 6 / 6 AD

Njegov otac Irfan Mensur izjavio je:

"Vi ste me obavijestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar. Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovjek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ne dajem mu savjete. Odlučili smo nas dvojica da se ne savjetujemo, možemo samo da pomognemo jedan drugome, ništa više“

Prve glasine o trzavicama pojavile su se tokom boravka u Crnoj Gori. Kako su tada mediji prenosili, Pavle je postao ljubomoran, što je Jelisaveti smetalo i nije mogla to da trpi. On nije bio takav na početku odnosa zbog čega je njoj takva promjena navodno veoma smetala.

Vidi opis Isplivali detalji raskida Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura: Glumica preko jedne stvari nije mogla da pređe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / jagodenamagli Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kasnije je Pavle uhvaćen u noćnom klubu sa nepoznatom plavušom koja se nije odvajala od njega. Đuskali su, a ona ga je u jednom momentu uhvatila za ruku, nakon čega su zajedno napustili klub.

Akteri se povodom prekida nisu oglašavali, a ubrzo su se otpratili sa mreža i time potvrdili krah veze.

Izvor: Blic / MONDO