"Žutokljunci vežbaju na starijim ženama": Jelisaveta i Pavle raskinuli, a pevačica je ovako pričala o njima

Njihova veza je od početka podigla veliku buru zbog razlike u godinama, a na tu temu je tada govorila i pevačica i bivša rijaliti učesnica Vesna Vukelić Vendi.

Izvor: RED TV/screenshot

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur raskinuli su nakon što je on uhvaćen sa atraktivnom plavušom kako se drži za ruke. Njihova veza je od početka podigla veliku buru zbog razlike u godinama, a na tu temu je tada govorila i pevačica i bivša rijaliti učesnica Vesna Vukelić Vendi.

Vendi je komentarišući navode o vezi Jelisavete i mlađeg glumca Pavla Mensura, iznela čvrst stav da striktno ne podržava emotivne veze mlađih muškaraca i starijih žena.

Pametna žena neće nikada da dopusti da bude bilbord za žutokljunce

- Poznato je odavno da ne podržavam veze sa mlađim muškarcima, a taj moj stav potvrđen je kroz život. Pametna žena neće nikada da dopusti da bude bilbord za žutokljunce da se vežbaju na njoj. Pričam o poznatim ženama, jer su žutokljunci provalili foru da je dobro spojiti se sa poznatom i uspešnom ženom kako bi napravili brz marketing i nastavili dalje. Ne treba biti ničiji bilbord, striktno sam protiv toga! Jer kako može žutokljunac da parira pametnoj ženi? Šta će mi žutokljunac? Treba mi kondicija u intimnim odnosima? Pa ne treba mi! A ako je pametniji i može intelektualno da mi parira onda sa mnom nešto nije u redu - rekla je pevačica za Informer, a koja se pojavila u filmu "Kengur se vraća kući" sa Jelisavetom Orašanin.

Pogledajte slike Pavla Mensura:

Pavle uslikan sa nepoznatom plavušom

Dodatne spekulacije o raskidu podstakao je snimak iz noćnog provoda od petka, 11. septembra, na kom je Pavle Mensur uhvaćen u društvu nepoznate plavuše. Mladi glumac je u diskoteci bio bez Jelisavete, dok se zgodna devojka cele večeri nije odvajala od njega. Njih dvoje su đuskali i uživali u muzici, da bi ga plavuša u jednom momentu uhvatila za ruku, nakon čega su zajedno napustili klub.

(Informer / MONDO)