Iz ODT-a Ulcinj saopšteno je da je protiv njega zbog toga podignuta optužnica.

Izvor: Uprava policije

Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju podiglo je optužnicu protiv A.H. iz Bara, zbog sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenje u pokušaju, prenose Vijesti.

Prema navodima tužilaštva, A.H. je na graničnom prelazu Sukobin pokušao da preko carinske linije prenese 1.491 kutiju ljekova za ljudsku upotrebu, skrivenu u prtljagu, pri čemu je pokušao da izbjegne carinski nadzor.

Iz ODT-a Ulcinj saopšteno je da je protiv njega zbog toga podignuta optužnica.