Nakon što je Pavle Mensur uhvaćen sa atraktivnom plavušom kako se drži za ruke, isplivao dokaz o raskidu sa Jelisavetom.
Danas je odjeknula vijest da su Miloš Teodosić i Maja Ognjenović nakon 13 godina obnovili romansu koju su svojevremeno prekinuli zbog poslovnih obaveza, ali njegovoj bivšoj supruzi Jelisaveti, ako je suditi po pisanju medija, ne cvjetaju ruže u ljubavnom odnosu sa mladim glumcem.
Pavle i Jelisaveta raskinuli?
Glumica Jelisaveta Orašanin i njen 11 godina mlađi kolega Pavle Mensur po svemu sudeći stavili su tačku na svoj romantični odnos. Sumnje o prekidu veze podgrijala je činjenica da su obrisali zajedničke fotografije i prestali da se prate na društvenim mrežama.
Pogledajte slike:
Jelisaveta i Mensur raskinuli, isplivao dokaz: Pukla tikva nakon vijesti da je Teodosić obnovio vezu sa Majom
Ljubavna priča poznatog glumačkog para privlačila je veliku pažnju javnosti od samog početka, posebno jer u trenutku kada se saznalo za njihovu vezu mnogi nisu znali da se glumica razvela. Nakon što su javno obelodanili romansu, Jelisaveta i Pavle se više nisu skrivali i redovno su dijelili zajedničke trenutke sa pratiocima. Međutim, sada su svi zajednički sadržaji iznenada uklonjeni.
Otpratili se sa Instagrama
Oni su se čak i otpratili sa Instagrama, evo i dokaza:
Jelisaveta i Mensur raskinuli, isplivao dokaz: Pukla tikva nakon vijesti da je Teodosić obnovio vezu sa Majom
Pavle u provodu sa nepoznatom plavušom
Dodatne spekulacije o raskidu podstakao je snimak iz noćnog provoda od petka, 11. septembra, na kom je Pavle Mensur uhvaćen u društvu nepoznate plavuše. Mladi glumac je u diskoteci bio bez Jelisavete, dok se zgodna djevojka cijele večeri nije odvajala od njega. Njih dvoje su đuskali i uživali u muzici, da bi ga plavuša u jednom momentu uhvatila za ruku, nakon čega su zajedno napustili klub.
Povodom navoda o prekidu romantične veze i snimka koji je dospjelo u javnost, ni Jelisaveta Orašanin ni Pavle Mensur se još uvek nisu zvanično oglašavali.