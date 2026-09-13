Nakon što je Pavle Mensur uhvaćen sa atraktivnom plavušom kako se drži za ruke, isplivao dokaz o raskidu sa Jelisavetom.

Izvor: instagram/jagodenamagli /pavlemensur / screenshot

Danas je odjeknula vijest da su Miloš Teodosić i Maja Ognjenović nakon 13 godina obnovili romansu koju su svojevremeno prekinuli zbog poslovnih obaveza, ali njegovoj bivšoj supruzi Jelisaveti, ako je suditi po pisanju medija, ne cvjetaju ruže u ljubavnom odnosu sa mladim glumcem.

Pavle i Jelisaveta raskinuli?

Glumica Jelisaveta Orašanin i njen 11 godina mlađi kolega Pavle Mensur po svemu sudeći stavili su tačku na svoj romantični odnos. Sumnje o prekidu veze podgrijala je činjenica da su obrisali zajedničke fotografije i prestali da se prate na društvenim mrežama.

Pogledajte slike:

Vidi opis Jelisaveta i Mensur raskinuli, isplivao dokaz: Pukla tikva nakon vijesti da je Teodosić obnovio vezu sa Majom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Prva screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Marija Mladjen/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: X Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen/jagodenamagli Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 8 8 / 8

Ljubavna priča poznatog glumačkog para privlačila je veliku pažnju javnosti od samog početka, posebno jer u trenutku kada se saznalo za njihovu vezu mnogi nisu znali da se glumica razvela. Nakon što su javno obelodanili romansu, Jelisaveta i Pavle se više nisu skrivali i redovno su dijelili zajedničke trenutke sa pratiocima. Međutim, sada su svi zajednički sadržaji iznenada uklonjeni.

Otpratili se sa Instagrama

Oni su se čak i otpratili sa Instagrama, evo i dokaza:

Vidi opis Jelisaveta i Mensur raskinuli, isplivao dokaz: Pukla tikva nakon vijesti da je Teodosić obnovio vezu sa Majom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / jagodenamagli Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pavle u provodu sa nepoznatom plavušom

Dodatne spekulacije o raskidu podstakao je snimak iz noćnog provoda od petka, 11. septembra, na kom je Pavle Mensur uhvaćen u društvu nepoznate plavuše. Mladi glumac je u diskoteci bio bez Jelisavete, dok se zgodna djevojka cijele večeri nije odvajala od njega. Njih dvoje su đuskali i uživali u muzici, da bi ga plavuša u jednom momentu uhvatila za ruku, nakon čega su zajedno napustili klub.

Povodom navoda o prekidu romantične veze i snimka koji je dospjelo u javnost, ni Jelisaveta Orašanin ni Pavle Mensur se još uvek nisu zvanično oglašavali.