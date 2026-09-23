Nakon sprovedenog postupka i na osnovu utvrđenih rang-lista, Sudski savjet donio je odluku da Stojanović i Marotić budu izabrani za sudije Vrhovnog suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Aleksandar Stojanović i Milorad Marotić, dosadašnje sudije Višeg suda u Podgorici, izabrani su za sudije Vrhovnog suda Crne Gore, prenose Vijesti.

Sudski savjet je na današnjoj sjednici obavio intervjue sa Stojanovićem i Marotićem, kao i sa još troje kandidata iz Višeg suda u Podgorici – Vojislavkom Goločevac Vuković, Vesnom Kovačević i Nenadom Otaševićem. Intervjui su sprovedeni po javnim oglasima za izbor po jednog sudije Vrhovnog suda, objavljenim 19. maja i 17. jula.

Nakon sprovedenog postupka i na osnovu utvrđenih rang-lista, Sudski savjet donio je odluku da Stojanović i Marotić budu izabrani za sudije Vrhovnog suda.