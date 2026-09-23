Presudom su poništene odluke RTCG-a kojima je odbijen njen prigovor na rang-listu, kao i odluka kojom je utvrđena konačna rang-lista za rješavanje stambenih potreba zaposlenih

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Iz Sindikata medija Crne Gore saopštili su da je Osnovni sud u Podgorici prvostepenom presudom utvrdio da je Radio i televizija Crne Gore (RTCG) nepravilno bodovala prijavu jedne od zaposlenih u postupku dodjele stanova.

Kako su naveli, sud je odlučivao po tužbi zaposlene koju je zastupao advokat Sindikata medija Crne Gore (SMCG) Mirko Bošković. Presudom su poništene odluke RTCG-a kojima je odbijen njen prigovor na rang-listu, kao i odluka kojom je utvrđena konačna rang-lista za rješavanje stambenih potreba zaposlenih, prenosi CdM.

„Tužilja je inače u RTCG-u zaposlena više od dvije i po decenije, i samohrana je majka troje djece, od kojih je jedno maloljetno. U tužbi je navela da joj prilikom bodovanja nije uračunato pet bodova koji joj kao majci maloljetnog djeteta pripadaju“, navodi se u saopštenju.

Iz Sindikata medija dodaju da je sud, na predlog tužilje, odredio i privremenu mjeru kojom je RTCG-u zabranjeno da preduzima dalje aktivnosti u okviru Javnog oglasa za rješavanje stambenih potreba zaposlenih, objavljenog u novembru 2024. godine.

To bi, kako navode, trebalo da znači da se raspodjela stanova obustavi do pravosnažnog okončanja sudskog postupka.

„Ukoliko presuda postane pravosnažna, RTCG će morati da ponovi bodovanje prijava, sačini novu rang-listu i donese novu odluku o raspodjeli stanova. Ključevi stanova dodijeljenih za 90 zaposlenih u RTCG-u uručeni su u novembru 2025. godine, a raspodjelu su pratile primjedbe dijela zaposlenih i sindikalnih organizacija. Oni su ukazivali na moguće nepravilnosti u bodovanju i tvrdili da su pojedini dugogodišnji zaposleni oštećeni u postupku, dok su među dobitnicima stanova bili ljudi koji su u RTCG došli neposredno prije raspodjele“, saopštili su iz Sindikata medija.

Podsjetili su da su se u javnosti ranije pojavile i primjedbe na kriterijume prema kojima su stanovi dodjeljivani, kao i na činjenicu da su pojedini dobitnici ubrzo nakon raspodjele svoje stanove oglašavali na prodaju.

„Pred Osnovnim sudom u Podgorici u toku je još nekoliko postupaka zaposlenih RTCG-a koji tvrde da su oštećeni prilikom raspodjele stanova“, kazali su iz Sindikata medija.