Kina ubrzano širi svoj nuklearni program na najmanje sedam tajnih lokacija širom zemlje, pokazala je najnovija analiza satelitskih snimaka.

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Kina ubrzano širi svoj program nuklearnog naoružanja na najmanje sedam glavnih lokacija, uprkos zvaničnim pozivima na neširenje ovakvog oružja, pokazala je istraga Telegrafa.

Analiza satelitskih snimaka otkrila je obimne radove na izgradnji nuklearnih postrojenja i poligona za testiranje širom zemlje.

Stručnjaci navode da snimci sa sedam ključnih lokacija – Pingtong, Citong, Lop Nur, Đijuan, Mjanjang, Đinta i Guangjuand – potvrđuju da je pod vođstvom Si Đinpinga zabilježeno rekordno širenje kineskog nuklearnog programa, uprkos tome što Peking zvanično zastupa politiku zabrane nuklearnog oružja i princip neprvog napada.

Tajne fabrike, podzemni ulazi i laserski centri

Satelitski snimci sa ovih lokacija otkrivaju izuzetno složenu i naprednu infrastrukturu. U Pingtongu, gdje se smatra da se proizvode okidači za aktiviranje [nuklearnog oružja], pored proširenih vojnih objekata izgrađen je i čitav pomoćni grad sa stambenim blokovima i prevozom za radnike.

U kompleksu Citong izgrađena je cijev dugačka 600 metara koja služi za testiranje otpornosti oružja na udarne talase i eksplozije, uz zatvorene komore za testiranje.

Slični radovi zabilježeni su i na ostalim lokacijama, gdje su čitava sela i farme srušeni kako bi se napravio prostor za centar za fuzijska istraživanja i super-lasere.

Na starom poligonu Lop Nur uočeni su novi podzemni ulazi koji ukazuju na testiranje novih dizajna nuklearnih glava, dok se u Đijijanu, Đinti i Guangjuandu ubrzano šire i modernizuju postrojenja za preradu i skladištenje radioaktivnog otpada.

Skok na treće mjesto nuklearnih sila svijeta

Kineski nuklearni arsenal se pod Si Đinpingom više nego udvostručio i dostigao 620 bojevih glava, prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stokholmu. Procjenjuje se da će do 2035. godine Kina imati čak 1.500 bojevih glava, od kojih mnoge imaju domet dovoljan da dosegnu kopneni dio SAD.

Time je Kina postala treća nuklearna sila svijeta, odmah iza Rusije i Amerike, sa više lansera interkontinentalnih balističkih raketa od obje ove sile.

Zbog podizanja borbene gotovosti i punjenja raketa nuklearnim glavama direktno u silosima, stručnjaci upozoravaju da Peking u praksi odstupa od svoje dosadašnje suzdržane doktrine.