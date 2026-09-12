Glumac Pavle Mensur, koji je u vezi sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin, sinoć je uhvaćen u provodu sa nepoznatom, zgodnom plavušom.

Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur

Glumac Pavle Mensur, koji je u vezi sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin, sinoć je uhvaćen u provodu sa nepoznatom, zgodnom plavušom.

Međutim, sada je isplivao snimak sa žurke na kojoj je bio Pavle u društvu nepoznate djevojke. Kako se moglo videti zgodna plavuša se cijele noći nije odvajala od mladog glumca.

Vidi opis Pavle Mensur uhvaćen sa plavušom u provodu, od Jelisavete ni traga: Sve vrijeme je držao za ruku pa otišli zajedno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagarm printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 6 6 / 6 AD

Njih dvoje su cijele večeri đuskali i uživali u dobroj muzici, a onda je Pavla zgodna plavuša uhvatila za ruku i zajedno su napustili diskoteku, prenosi Blic.

Od Jelisavete ni traga ni glasa

Ono što je mnogima privuklo pažnju je to da je Mensur u provodu bio bez svoje djevojke glumice Jelisavete Orašanin

Turbulencije u ve

Podsjetimo, nedavno je glasine o problemima u njihovoj strastvenoj vezi pokrenula fotografija sa festivala u Vrnjačkoj Banji.

Naime, jedan od pripadnika obezbeđenja na tom festivalu objavio je prisan selfi sa Jelisavetom, uz provokativan komentar u kojem se pohvalio kako je "najbolju ribu na festivalu" odveo do restorana, uzeo joj broj telefona i napravio zajednički selfi.

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Izvor: X printscreen / Malagaravaa

"Jako je ljubomoran"

- Iako je u njihovoj vezi sve puno strasti, Pavle je u poslednje vrijeme postao jako ljubomoran. Ne prija mu što drugi muškarci gledaju i javno komentarišu njegovu djevojku, pa je zbog toga već nekoliko puta došlo do rasprave između njih dvoje. To mu u početku nije smetalo, ali Mensuru se više ne sviđa ni kad se Jelisaveta previše razgoliti, kao što je to bio slučaj sa njenom malom crnom haljinom u Vrnjačkoj banji, iz koje grudi samo što joj nisu ispale - pričao je izvor za domaće medije, pa dodao:

- Ona priča oko fotke sa članom obezbeđenja i Pavlov komentar ispod Jelisavetine slike mnogima je bio smiješan, on je njoj mnogo zamjerio na tome. I zbog toga kako se obukla, i što se slikala, ali i sam opis fotografije. Rekao joj je da njemu to nije nimalo smiješno i da mu to smeta, dok je njoj sve to urnebesno. Vidjećemo koliko će ta zaljubljenost trajati, ali čisto sumnjam da će te Pavlove ispade i ljubomoru, Jelisaveta Orašanin još dugo trpjeti.

Pogledajte još njenih fotografija u galeriji:

(izvor Blic / prenosi MONDO)

