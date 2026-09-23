Kao odgovor na raniji bojkot Donalda Trampa, američka delegacija ustala je i napustila salu UN-a usred govora iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana.

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Delegacija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) napustila je salu Ujedinjenih nacija tokom govora iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana na Generalnoj skupštini UN.

Dok je iranski predsjednik započinjao svoj govor na Generalnoj skupštini UN, jedan zvaničnik iz američke delegacije je ustao, uzeo aktovku, skinuo naočare i napustio sastanak.

Kao što se može čuti na snimku, američki zvaničnik je izašao dok je Pezeškijan govorio o tome kako ih za terorizam optužuju oni koji zapravo obučavaju i štite teroriste.

"Oni koji su teroristi obučavaju i štite teroriste. Oni nas tako opisuju. Mi smo se samo branili. Mi nismo teroristi", rekao je Pezeškijan.

Pezeškijanovo obraćanje je prvi put da se lider zemlje koja je u aktivnom sukobu sa Sjedinjenim Državama obratio Ujedinjenim nacijama.