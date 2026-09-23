Iako je završetak radova prvobitno planiran za kraj oktobra, iz Uprave za saobraćaj navode da bi glavni dio posla mogao biti završen već početkom mjeseca.

Izvor: MONDO

Do Pljevalja i Žabljaka uskoro bi se ponovo moglo stizati znatno lakše, jer bi most na Đurđevića Tari, čija je rekonstrukcija u toku, mogao biti otvoren za saobraćaj prije zvanično predviđenog roka, prenosi RTCG.

Iako je završetak radova prvobitno planiran za kraj oktobra, iz Uprave za saobraćaj navode da bi glavni dio posla mogao biti završen već početkom mjeseca. To bi značajno olakšalo svakodnevni život stanovnicima dvije opštine, ali i prevoznicima i turistima koji koriste ovu dionicu.

Saobraćaj preko mosta potpuno je obustavljen od 10. avgusta, zbog čega su građani Pljevalja i Žabljaka primorani da koriste alternativne pravce. Zbog toga im je otežan odlazak na posao, u školu, ali i obavljanje drugih svakodnevnih obaveza.

“Ne možemo nikakve radove više obavljati na Žabljaku, jer jednostavno, uz 200 km razlike, autoputem ću stići do Podgorice ili do Beograda brže nego do Žabljaka”, “Trebalo je da se nađe alternativno rješenje, tako da se radi i most i nešto drugo, da ne bude obustava saobraćaja dva mjeseca”, neki su od komentara građana.

Probleme zbog zatvaranja mosta imaju i autoprevoznici iz Pljevalja, koji su zbog izmijenjenih trasa suočeni sa većim troškovima i manjim brojem putnika.

“Jednu liniju smo isključili. Sa velikom mukom održavamo. Ujutru u 7.20 idemo na Slijepac most, autoputem za Podgoricu, i u 15.20 isto tako idemo autoputem. Obje linije vraćamo autoputem. Veliki su nam troškovi, veliki izdaci. Samim tim, smanjenjem broja putnika, smanjenjem broja stanica — stanica nemamo, nemamo Žabljak, nemamo Šavnik, nemamo Taru, nemamo masu tih stanica — imamo samo, konkretno, Pljevlja i Podgoricu. S tim nijesmo u mogućnosti ni osnovne troškove da pokrijemo”, kazao je Boban Radulović, autoprevoznik.

Iz Ministarstva su ranije najavili mogućnost pomoći onima koji zbog obustave saobraćaja trpe gubitke, ali procjena stvarno nastale štete i izgubljene dobiti predstavlja dodatni problem, prenosi RTCG.

Most na Đurđevića Tari predstavlja jedinu direktnu vezu između Pljevalja i Žabljaka, zbog čega se sa posebnom pažnjom prati dinamika radova. Prema informacijama iz Uprave za saobraćaj, postoji mogućnost da rekonstrukcija bude završena prije predviđenog roka.

“Obustava saobraćaja je definisana do 26. 10., do 12.00. Trenutno smo jedno 10 dana ispred toga roka, tako da očekujemo da to bude negdje oko 10. oktobra”, kazao je Radojica Poleksić iz Uprave za saobraćaj.

Najveći dio posla je, kako navode iz Uprave, već završen, dok su preostali radovi uglavnom vezani za završne faze rekonstrukcije.

“Svi konstruktivni elementi mosta su sanirani, završeni. Ostalo je da se odradi priprema ploče za nanošenje hidroizolacije. Poslije hidroizolacije ide asfalt. Ostaće radovi na ogradi, na vijencima, na tom nekom “šminkanju” mosta, na ivičnjacima”, rekao je Poleksić.

Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni i ne bude dodatnih nepredviđenih radova, očekuje se da bi most već oko 10. oktobra mogao ponovo biti otvoren za saobraćaj. Time bi stanovnici Pljevalja i Žabljaka, ali i brojni turisti, ponovo dobili direktnu vezu preko Đurđevića Tare.