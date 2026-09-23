Predsjednik na Šestom samitu Međunarodne krimske platforme poručio da Crna Gora ostaje uz Ukrajinu u borbi za slobodu i pravedan i trajan mir.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Njujorku, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, razgovarali su o nastavku podrške Ukrajini, bilateralnim odnosima, kao i predstojećoj posjeti Zelenskog Crnoj Gori.

Milatović je tokom susreta potvrdio da Crna Gora ostaje dosljedna podršci Ukrajini i njenim naporima usmjerenim ka postizanju pravednog i trajnog mira.

On je učestvovao i na Šestom samitu Međunarodne krimske platforme, održanom na marginama 81. zasijedanja Generalne skupštine UN u Njujorku, koji okuplja međunarodne partnere Ukrajine.

„Ukrajinski narod hrabro brani svoju domovinu, slobodu i pravo da sam odlučuje o svojoj budućnosti. Njihova borba ima značaj daleko izvan i same Ukrajine, ali i izvan Evrope i predstavlja snažnu odbranu temeljnih principa Povelje Ujedinjenih nacija“, poručio je Milatović.

Istakao je da Crna Gora, kao članica NATO-a i država u potpunosti usklađena sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije, pruža punu podršku Ukrajini.

Crna Gora, kako je navedeno, podršku Ukrajini nastavlja da pruža i kroz Ujedinjene nacije, OEBS, Savjet Evrope i druge međunarodne mehanizme.

Susret Milatovića i Zelenskog, kao i učešće crnogorskog predsjednika na Samitu Međunarodne krimske platforme, potvrđuju kontinuitet političkog dijaloga između dvije države na najvišem nivou, koji će biti nastavljen tokom predstojeće posjete Zelenskog Crnoj Gori.