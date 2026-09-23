"Napravi čovjeka od njega, on nađe drugu": Goga Gačić progovorila o bivšem koji čeka dijete s ljubavnicom (Video)

Pjevačica Goga Gačić se dotakla vremena provedenog sa suprugom

Izvor: Instagram printscreen / goga_gacic_

Pjevačica Goga Babić, nekada Gačić, imala je buran početak godine. Njen brak sa kolegom Markom Gačićem je doživio krah kada je otkrila da se viđa s drugom ženom.

Marko je priznao da je supruga našla njegove poruke u telefonu, nakon čega se par rastao, a on otpočeo novo poglavlje sa izabranicom s kojom sada čeka dijete.

U medijima se tada nadugačko i naširoko pisalo o Marku i Gogi, a bile su aktuelne i Gačićeve stare slike kada je imao višak kilograma.

Sada je Goga medijima prokomentarisala i njegov nekadašnji fizički izgled i rekla da joj višak kilograma nikada nije predstavljao problem.

"To mi nije bitno, ljudi se mijenjaju kroz vrijeme, naravno da se mijenja fizički izgled. On nije bitan, ali ja se ne kajem ni zbog čega. Nikada ne bih ostavila svog čovjeka jer ima više kilograma ili manjak kilograma, rekla je Goga, a potom na pitanje da li je istina da “žene od muškarca naprave čovjeka, a onda on ode drugoj” rekla:

"Nema pravila to je od osobe do osobe, ne bih generalizovala, možda da možda ne".

Pjevačica se potom dotakla i privatnosti i otkrila da li je moguće javnim ličnostima da najdublju intimu drže podalje od javnosti: