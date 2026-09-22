Lišeno slobode peto lice blisko jednoj OKG zbog sumnje da je pružilo pomoć dvojici lica nakon KD teško ubistvo izvršeno u Srbiji za koje su ova dva lica osumnjičena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su Danila Laketića (23) zbog sumnje da je počinio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Prema navodima policije, kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je Laketić, koji se vodi kao lice blisko jednom kriminalnom klanu, pružio pomoć Danilu Džekuliću i Nikolasu Kovaču, državljanima Srbije, za koje se sumnja da su prethodno ubili Darka Veskovića Prike u kafiću u Kotežu u Srbiji.

Kako se sumnja, Laketić je vozilom došao na adresu u Podgorici na kojoj su se nalazili Džekulić i Kovač, a potom ih prevezao do Kotora.

“Na taj način im je, omogućio da ostanu nedostupni i neotkriveni državnim organima”, saopšteno je iz policije.

Džekuli je, uhapšen 8. septembra 2026. godine u Budvi zbog sumnje da je u jednom budvanskom lokalu pokušao da ubije Ognjena Kažengru.

“Laketić će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici”, saopšteno je iz policije.

Iz Uprave policije navode da je Laketić peto lice koje su njihovi službenici do sada identifikovali kao dio lanca povezanog sa pružanjem podrške kriminalnim strukturama koje su djelovale na teritoriji Crne Gore.

Policija je prethodno uhapsila četiri osobe za koje se sumnja da su pomagale kriminalnim strukturama. Riječ je o tri državljanina Crne Gore iz Rožaja i jednom državljaninu Ruske Federacije.

E.N, H.M. i A.M. uhapšeni su krajem juna 2026. godine zbog sumnje da su počinili krivično djelo kriminalno udruživanje. Prema sumnjama policije, oni su 22. juna svojim vozilima omogućili ilegalan prelazak državne granice iz Srbije u Crnu Goru D.Dž. i N.K, nakon što su njih dvojica, kako se sumnja, u Srbiji počinili teško ubistvo D.V.

Policija je potom 1. jula 2026. godine uhapsila i državljanina Ruske Federacije N.K. (25). On se sumnjiči da je obezbjeđivao logističku podršku i stvarao uslove za skrivanje i izbjegavanje krivičnog gonjenja Džekulića i Kovača.Njemu se na teret stavljaju sumnje da je počinio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, falsifikovanje isprave i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.