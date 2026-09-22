Donald Tramp je u Njujorku sa liderima Danske i Grenlanda potpisao sporazum kojim SAD preuzimaju trajnu bezbjednosnu kontrolu nad ovim strateškim ostrvom.

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Američki predsjednik Donald Tramp i lideri Grenlanda i Danske potpisali su u utorak sporazum kojim se omogućava veće vojno prisustvo SAD na Grenlandu, što bi moglo da riješi spor oko strateški lociranog ostrva bogatog mineralima.

Sporazum, potpisan tokom Trampove posjete Generalnoj skupštini UN u Njujorku, međutim, ne ispunjava Trampov zahtjev da SAD anektiraju Grenland kao teritoriju SAD kako bi se sprečilo rastuće prisustvo Rusije i Kine na Arktiku.

Ali sporazum omogućava veće američko vojno prisustvo na toj ledenoj teritoriji, opcija koja se pojavila nakon što su se lideri Grenlanda usprotivili potpunom američkom preuzimanju.

U svom govoru svjetskim liderima okupljenim u UN pre ceremonije potpisivanja, Tramp je rekao da sporazum daje SAD "stalnu nadležnost nad bezbjednošću i svim drugim potrebama na toj teritoriji".

"Nijednom protivniku Sjedinjenih Država nikada više neće biti dozvoljeno da uspostavi vojno prisustvo na Grenlandu ili da investira u osjetljive sektore tamo bez našeg izričitog pismenog odobrenja", rekao je Tramp.

Tramp je potpisao sporazum zajedno sa danskom premijerkom Mete Frederiksen i grenlandskim premijerom Jensom-Frederikom Nilsenom na trilateralnoj ceremoniji nakon govora u UN.

Frederiksen je opisala sporazum kao "sporazum koji može trajati zauvijek" i naglasila da on naglašava važnost NATO saveza i poštuje pravo Grenlanda na samoopredeljenje.