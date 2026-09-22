NCB Interpol Podgorica je danas, na kapiji UIKS-a, lišio slobode B.G. na osnovu međunarodnih potjernica raspisanih od strane NCB Interpol Beograd i NCB Interpol Atina, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode.

Izvor: MUP Crne Gore

"Službenici NCB Interpol Podgorica su danas, 22.09.2026. godine, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, na kapiji Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, nakon što su protekle tri godine od nedonošenja prvostepene presude za krivična djela zbog kojih se B.G. (30), državljanin Republike Srbije i državljanin Crne Gore, nalazio u pritvoru – krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu, na štetu D.H. i A.S, izvršeno u mjestu Stanjevića rupa, po drugom osnovu lišili slobode B.G, čime su se stvorili uslovi da lice nastavi boravak u UIKS-u", saopšteno je iz Uprave policije.

NCB Interpol Podgorica je danas, na kapiji UIKS-a, lišio slobode B.G. na osnovu međunarodnih potjernica raspisanih od strane NCB Interpol Beograd i NCB Interpol Atina, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode u ove dvije države.

Naveli su da se krivični postupak u Republici Srbiji protiv B.G. vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela kriminalno udruživanje i teško ubistvo, propisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije, dok se u Grčkoj protiv njega krivični postupak vodi zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela formiranje i članstvo u kriminalnoj organizaciji, saučesništvo u ubistvu sa umišljajem koje je izvršeno u nizu i pokušaju i korišćenje falsifikovanog dokumenta u produženom trajanju, propisana Krivičnim zakonikom Republike Grčke.

Slijedi privod B.G. sudiiji za istragu Višeg suda u Podgorici, u zakonskom roku, na dalju nadležnost.

"Boravak na slobodu članova kriminalnih grupa zbog nedonošenja prvostepenih presuda u roku u tri godine usložnjava bezbjednosnu situaciju, te stoga ukazujemo na neophodnost i efikasnost sinhronizovanog zajedničkog djelovanja svih organa za sprovođenja zakona jer se bez koordinisanog institucionalnog djelovanja ne može obezbijediti efikasna vladavina prava i pravna sigurnost u punom obimu", zaključili su iz UP.